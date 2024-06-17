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Игоря Сергеенко избрали первым зампредседателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России
Игорь Сергеенко избран первым заместителем председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.
Такое решение принято на заседании 66-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Минске.
Заместителями председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России избраны - заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко и заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов.
На заседании пройдет "правительственный час" на тему "Формирование и развитие общего научного и образовательного пространства Союзного государства". Руководители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Национальной академии наук Беларуси, Министерства образования Республики Беларусь и Министерства просвещения Российской Федерации представят депутатам информацию о совместной деятельности в области науки и образования.
В повестке заседания - рассмотрение проекта Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2023 год" и утверждение отчета Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2023 год.
В связи с делегированием в Парламентское Собрание Союза Беларуси и России Национальным собранием Республики Беларусь нового состава депутации на заседании сессии рассмотрят организационные вопросы. Будут избраны также заместители председателя Парламентского Собрания, утверждены председатели комиссий Парламентского Собрания от Республики Беларусь.
Фото: БЕЛТА
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