Игоря Сергеенко избрали первым зампредседателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Заместителями председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России избраны - заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко и заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов.



На заседании пройдет "правительственный час" на тему "Формирование и развитие общего научного и образовательного пространства Союзного государства". Руководители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Национальной академии наук Беларуси, Министерства образования Республики Беларусь и Министерства просвещения Российской Федерации представят депутатам информацию о совместной деятельности в области науки и образования.



В повестке заседания - рассмотрение проекта Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства "О внесении изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2023 год" и утверждение отчета Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2023 год.



В связи с делегированием в Парламентское Собрание Союза Беларуси и России Национальным собранием Республики Беларусь нового состава депутации на заседании сессии рассмотрят организационные вопросы. Будут избраны также заместители председателя Парламентского Собрания, утверждены председатели комиссий Парламентского Собрания от Республики Беларусь.

