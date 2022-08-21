Импортозамещение без купюр в рубрике "Контекст"

Производить на месте и свое - сегодня первая задача для всех. Об этом глава государства также говорил во время посещения "Мотовело". Западные санкции пытаются давить на нашу экономику, и ответ Беларуси здесь очевиден - импортозамещение. Важному направлению и раньше внимание было особое. Сегодня это вопрос национальной безопасности. Ожидается, что по итогам первого полугодия наша страна произведет своих аналогов по всем направлениям на 6,5 миллиарда долларов.

Конечно, делать не хуже, а то еще и лучше, чем то, что раньше покупали у других, начали не вчера. С таким прицелом наши производители различных отраслей экономики работают уже давно, в том числе и с российскими партнерами. Так сколько же в итоге сегодня белорусского в белорусском - расскажем в авторской рубрике "Контекст".





Made in Belarus! По сути, сегодня от этих слов зависит экономическая безопасность страны. Из-за западных санкций фраза "все можно купить" не всегда актуальна: сократились закупки важных комплектующих, запчастей и сырья, необходимых для непрерывной работы отечественных производств. Так сможем ли закрыть выпавшие позиции?

Для сравнения несколько цифр. Еще в прошлом году уровень локализации производств по линии Минпрома в первом квартале - 63 %, а уже в нынешнем вплотную приблизились к 70 %. Понятно, значение среднее, у кого-то начинка и на 90 % своя, а кто-то еле дотягивает и до 20. Но аутсайдерам есть у кого учиться.

Возьмем, к примеру, наших промышленных гигантов: МТЗ - производит своего и на месте свыше 80 %, схожая ситуация и на Минском моторном заводе. На "Амкодоре" и "Гомсельмаше" - локализация около 77 %.

Конечно, расти есть куда. Тем более что задел создан хороший. И здесь, как говорится, то ли еще будет… "Бобруйскагромаш" и МЗКТ освоили производство узлов разбрасывания - эта продукция практически уникальная: в Европе всего два производителя. А они крайне важны в первую очередь для машиностроения.





Алексей Козлов, замминистра промышленности Беларуси: Успешный пример, который был продемонстрирован, – специалист Жидковичского моторного завода, входящий в структуру холдинга «Минский моторный завод». Они освоили моторы серии НШ, ранее все эти комплектующие закупали на украинском рынке, на сегодняшний момент 100-процентная локализация на территории Республики Беларусь.

Импортозамещение - тренд союзный. С российскими коллегами уже определены самые острые позиции и те ниши, которые можно освоить. В пуле совместных проектов - 23 программы, и большая часть из них уже реализуется. Цена вопроса - свыше двух миллиардов долларов.

После санкций появился дефицит автомобильной светотехники. И закрывать потребности есть чем. Заместить европейские фары готовы на базе одного из предприятий в Руденске. К слову, перспективных ниш на союзном рынке хватает, и не только в промышленности. Главное - вовремя перестроиться и извлечь пользу.

Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси: Мы очень сильно пересмотрели подходы к импортозамещению и к программам, которые будем формировать на 2023 год. И уже с сентября вместе с регионами и отраслями начнем формирование программ на следующий год. Ключевое - в них будет несколько блоков: интеграционное направление, дальше - это увеличение цепочек переработки местного сырья, третье - локализация, четвертое - малый и средний бизнес, и пятое - это привлечение нашей науки.

Свой вклад в замещение выпавших позиций вносят и предприниматели. Малый и средний бизнес активно включаются в кооперационные цепочки с крупными предприятиями. За первое полугодие произвели импортозамещающей продукции более чем на полтора миллиарда долларов. Но для сравнения: в прошлом году поставки из недружественных нам стран превысили 8 миллиардов долларов. Так что, бизнесу тоже есть куда стремиться. Тем более что государство предлагает различные инструменты поддержки. Есть пакет предложений и у Банка развития.

Для дальновидного производителя импортозамещение - лишь промежуточная цель. Наша страна небольшая, а емкость рынка ограничена. И здесь, чтобы работать действительно в плюс, важно вырастить крепкие экспортно ориентированные предприятия. К слову, сегодня нашей промпродукции с высокой степенью локализации свыше 60 % - это внешние поставки. Кстати, запросы поступают и от тех, кто раньше у нас и не покупал.

Алексей Козлов, замминистра промышленности Беларуси: Основной потребитель - Российская Федерация. Страны дальней дуги. Мы открыли для себя Африку - это Гана, Того. Растет экспорт в Саудовскую Аравию, в Иран. Импортозамещение для Министерства промышленности остается приоритетным направлением. Мы занимаемся этим ежегодно уже более десяти лет.