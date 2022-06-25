Импортозамещение и безопасность - о чем еще говорили Лукашенко и Путин в Санкт-Петербурге

Лидеры Беларуси и России провели двусторонние переговоры в Санкт-Петербурге. В нынешних условиях постоянные контакты на высшем уровне позволяют структурировать порядок действий, чтобы противостоять политическому и экономическому внешнему воздействию. Политики подробно обсудили работу в области импортозамещения. В этой сфере, а также в области обеспечения безопасности даны конкретные поручения лидеров. Это симметричная реакция на санкционный прессинг и активность НАТО прямо у наших границ.



Илона Красутская расскажет подробнее об итогах сегодняшних переговоров. 30 лет по меркам истории, может, и не такой внушительный отрезок. Но особенно в данных обстоятельствах понимаешь ценность проделанной работы. В отношениях Беларуси и России за 3 десятилетия, безусловно, бывало всякое, идеализировать не стоит. И даже все эти некогда "мясные и молочные войны", которые тут же заканчивались после вмешательства президентов, теперь воспринимаются как что-то из разряда незначительных недоразумений. А вот то, что происходит сейчас в отношении России, а за компанию и Беларуси, - другая история, которая нас только сплотила.







Визит Лукашенко в Россию

Александр Лукашенко и Владимир Путин конец недели посвятили неформальным переговорам в Подмосковье. Конечно, никто из оппонентов даже не вспомнил, что вообще-то 30 лет дипломатическим отношениям - встреча знаковая. По классике она прошла на фоне фейков в телеграм-каналах. Про сдачу суверенитета и таинственность союзных программ уже не так вспоминают, теперь все с окраской милитари. Встретившись в Константинопольском дворце в Питере, президенты начали обсуждение с экономических вопросов.





Лукашенко ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке

До переговоров с Владимиром Путиным наш Президент посмотрел, как продвигаются работы по строительству белорусского порта на российской Балтике. Сейчас идет переориентация грузов на российские порты. Кстати, в этом плане у нас уже есть хороший опыт работы на Дальнем Востоке. Еще около 20 млн тонн наших грузов уйдут на порты Санкт-Петербурга. Пока кто-то видит в частых встречах политиков какие-то намеки, президенты решают, как разобраться с последствиями экономического прессинга. Один из важных проектов сотрудничества Беларуси и России - импортозамещение.

Совместные усилия в этом вопросе помогут обеим странам безболезненно пережить санкционное давление со стороны Запада. Впрочем еще до всех событий Беларусь во многих сферах наладила свое производство вместо импортных товаров и теперь практически полностью обеспечивает себя всем необходимым - от продуктов питания до машиностроения.

Сергей Рекеда, гендиректор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):

Взаимная торговля Беларуси и России: рекорд за последние 9 лет

Нравится это кому-то или нет. Россия - наш главный торговый партнер. На ее долю приходится более половины внешних поставок. По итогам прошлого года объем взаимной торговли составил 40 миллиардов долларов. Это максимум за последние 9 лет.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Почему Запад боится Союзного государства

Наша интеграция сначала раздражала, теперь Запад ее рассматривает как угрозу. Впрочем там уже не скрывают своих планов. Санкции не только потому, что Путин или Лукашенко плохой. Уже в открытую говорят, как будут действовать дальше, чтобы навредить простым людям.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова:

Сам Александр Лукашенко, анонсируя встречу с Путиным, сказал, что это серьезные переговоры по серьезной проблематике. Безусловно, под этими словами сразу воспринимаются вопросы безопасности. Тренировочные полеты, так называемые учения, стягивание контингента НАТО к нашим границам, накачка оружием Украины. Наш Президент попросит союзника поддержать "зеркальный ответ".

Владимир Путин детально проинформирует своего белорусского коллегу о ситуации в сфере безопасности. Обороне Союзного государства уделяется самое пристальное внимание. На встрече политики обсудили и сотрудничество по линии Шанхайской организации сотрудничества. Там у Беларуси статус наблюдателя. Но мы готовы его повысить. Следующая неделя тоже посвящена белорусско-российской повестке.





Форум регионов Беларуси и России пройдет в Гродно