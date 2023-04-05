Импортозамещение, товарооборот и союзные программы обсудили на совместной встрече Лукашенко и Путин

Начало рабочего визита Александра Лукашенко в Москву - центральная тема на 5 апреля. Первостепенное внимание Александр Лукашенко и Владимир Путин уделили экономике. Политики обсуждают широкий спектр вопросов двусторонних отношений: реализация совместных 28 союзных программ, импортозамещение, рост взаимной торговли. В нынешних условиях постоянные контакты на высшем уровне позволяют структурировать порядок действий, чтобы противостоять политическому и экономическому внешнему воздействию. Илона Красутская о встрече рассказала подробнее.

Каждый визит Александра Лукашенко в Россию и встреча с Путиным, особенно в последние годы, вызывает цепную реакцию у тех, кто не может пережить интеграцию Беларуси и России, а теперь и тесное сотрудничество в сфере безопасности. 6 апреля состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, мероприятие давно запланированное. Однако главы государств в ходе личных контактов приняли решение встретиться на день раньше, чтобы обсудить вопросы вне повестки ВГС.

Частично многие темы так или иначе пересекаются с вопросами предстоящего заседания Высшего госсовета и все-таки куда удобнее провести полную ревизию. Как обычно журналисты дежурили на крыльце Кремлевского дворца в ожидании белорусского лидера.





Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят встречу в Кремле. По традиции она проходит на фоне всяких фейков и домыслов с окраской милитари. Конечно, к событию приковано внимание миллионов. Это первые личные переговоры с момента, как было объявлено о размещении Россией на территории Беларуси тактического ядерного оружия.

Пока кто-то видит в частых встречах политиков какие-то намеки, президенты решают, как разобраться с последствиями санкционного прессинга, начали именно с обсуждения экономических вопросов.

Он напомнил, что ранее Беларусь и Россия приняли 28 союзных программ в рамках развития Союзного государства, оставив, по предложению Владимира Путина, в стороне "те высоты, которые мы долго не могли взять и не можем сейчас". "Тогда по вашему предложению (здесь как раз) Вы сказали: "Ну, если не можем, чего мы топчемся на одном месте, давайте сделаем то, что можем. И мы определили 28 союзных программ", - сказал глава государства.





Александр Лукашенко отметил, что уже реализовано 80 % из союзных программ. И частые встречи с Владимиром Путиным как раз были связаны с тем, чтобы не было торможения при их выполнении.

Если где-то они споткнулись, уперлись (правительства), мы сразу встречались и, принимая решение, давали им ход для реализации этих программ. Мы целенаправленно, договорившись, два года упорно работали над этими программами. И завтра (на заседании Высшего госсовета Союзного государства. - Прим. tvr.by) я, готовясь к этому мероприятию, заметил, что это впервые такое мероприятие, где мы больше будем говорить, подводя итоги. Уже меньше будет проблемных вопросов. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Нравится это кому-то или нет, но Россия - наш главный торговый партнер. На ее долю приходится более половины внешних поставок. По итогам 2022 года объем взаимной торговли составил 50 млрд долларов - это максимум за последние 10 лет.





Особо приятно отметить результаты нашей работы в сфере экономики. По нашей статистике, объем товарооборота у нас за год увеличился, может быть, не на такие большие цифры, которые мы фиксируем с другими странами (на 12 % вырос), но в абсолютных величинах он впечатляет, конечно. Владимир Путин, Президент России

По данным российской стороны, объем торговли между странами в 2022 году составил $45 млрд, а вместе с услугами - около $50 млрд. "Это серьезный результат нашей совместной работы", - подчеркнул Владимир Путин.

Один из важных проектов сотрудничества Беларуси и России - импортозамещение. В этом заинтересована сама Россия, поэтому были выделены дополнительные средства - более 100 млрд рублей - на проекты в машиностроении и микроэлектронике. После того, как с российского рынка ушли зарубежные сборочные производства, Беларусь стала опорой в плане необходимых компетенций.

Глава белорусского государства отметил, что внимательно наблюдал за поездкой Владимира Путина в Тулу, где он посетил завод железнодорожного машиностроения. "Очень правильная, хорошая поездка. Опять же, уже рабочий класс нас поворачивает к импортозамещению. Вы правильно тогда сказали, приводя в пример сельское хозяйство. Все пугали голодом, холодом (на фоне санкций. - Прим. tvr.by). Сегодня уже хлеб некуда девать в России. Когда такое было, такой урожай огромный!? Поэтому точно так будет и в промышленности".





Мы все это преодолеем. И тот, кто надеется или прогнозировал, что мы рухнем, - ничего мы не рухнули. Да, будет непросто. А когда было просто? Мы выдержим и сделаем все даже в микроэлектронике, где мы с вами год назад, встречаясь в вашем кабинете, как раз обсуждали, что нам делать. Оказывается, и здесь нашли возможность работать. И ракеты летают, и боевая техника передвигается и у нас, и у вас. Так что все мы преодолеем, надо немножко времени. А завтра подведем итоги, что мы сделали. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Совместные усилия в этом вопросе помогут обеим странам безболезненно пережить санкционное давление. Впрочем, еще до всех событий Беларусь во многих сферах наладила свое производство и теперь практически полностью обеспечивает себя всем необходимым - от продуктов питания до машиностроения.





Наши отношения проходят тест уже не первый год, начиная с дестабилизации внутри Беларуси в 2020 году и санкций. Спецоперация в Украине, усиление санкций, проблемы внутри Евразийского экономического союза, пандемия - и вот по результатам всей этой череды тестов Россия и Беларусь выходят на более тесное сотрудничество, что выражается в торговой статистике, количестве совместных предприятий, в общении между жителями наших стран и туристических поездках, вплоть до таких, казалось бы, бюрократических формальных вещей, как гармонизация законодательства. Напомню, что сейчас идет работа по реализации интеграционных карт России и Беларуси, которые должны создать общие условия работы предприятий на пространстве обеих стран. Сергей Рекеда, гендиректор Центра изучения перспектив интеграции (Россия)

Сейчас любой вопрос рассматривается через призму безопасности: тренировочные полеты, так называемые учения, стягивание контингента НАТО к нашим границам, накачка оружием Украины. Пентагон объявил о новом пакете помощи для нее более чем на 2,5 млрд долларов: боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов, радары ПВО, автотехника и более 23 млн патронов. Генсек НАТО призвал и дальше наращивать поставки боеприпасов Киеву. Разумеется, мы не можем не реагировать, у союзников должен быть свой оборонительный план.





Понятно, что решение о размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия, безусловно, является сдерживающим фактором и значимым шагом в направлении обеспечения безопасности. На Западе могут, конечно, это воспринимать по-другому, тут возникает закономерный вопрос: не пора ли отказаться от системы двойных стандартов? Если американское ядерное оружие где-нибудь на территории Польши разместят, это воспринимается достаточно спокойно, как и оружие на территории той же Украины. А тут Россия размещает тактическое ядерное оружие на территории своего партнера-союзника для обороны границ Союзного государства. Это сразу вызывает какой-то такой резонанс нездоровый. Никакого тут нарушения нет, все нормально, все в штатном режиме. Дмитрий Ежов, политолог, доцент финансового университета при правительстве России

И далее планируем совместно укреплять оборону наших рубежей. Россия накануне передала Беларуси оперативно-тактический комплекс "Искандер М", способный нести как обычные, так и ядерные заряды. Наши военные уже начали обучение на одном из российских полигонов. Это тоже ответная мера на активизацию учебно-боевой и разведывательной деятельности НАТО вблизи границ Беларуси и России.