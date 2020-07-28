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Индустрия протестов: Москва, Минск, Гонконг. Как и кем создаются уличные авантюры

Индустрия протестов: Москва, Минск, Гонконг. Как и кем создаются уличные авантюры

Массовые протесты - разные по географии, но так похожие по сценариям. Разберём акции в Минске, Москве и Гонконге. Как дирижируют массами с помощью мессенджеров? Смотрите в видео.

Кому и почему мешает спокойная Беларусь?

Зачем белорусов пытаются затащить на улицы?

Покажем технологии и методы авторов уличных авантюр.

"Понятная политика" простыми словами расскажет о том, как разобраться в хитросплетениях глобальных мировых процессов.

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