Информационный центр ЦИК распахнет двери 17 ноября

По уже сложившейся традиции он разместится в малом зале Дворца Республики.



Как показывает многолетняя практика, это наиболее удобное место и для пресс-конференций Центризбиркома, и для иностранных наблюдателей, и журналистов. Как стало известно, в ЦИК уже поступил предварительный сигнал от Парламентской ассамблеи Совета Европы о приезде миссии краткосрочных наблюдателей. Кроме того, на выборы депутатов Палаты представителей седьмого созыва уже аккредитовались международные наблюдатели из СНГ.