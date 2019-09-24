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Информационный центр ЦИК распахнет двери 17 ноября

По уже сложившейся традиции он разместится в малом зале Дворца Республики.

Как показывает многолетняя практика, это наиболее удобное место и для пресс-конференций Центризбиркома, и для иностранных наблюдателей, и журналистов. Как стало известно, в ЦИК уже поступил предварительный сигнал от Парламентской ассамблеи Совета Европы о приезде миссии краткосрочных наблюдателей. Кроме того, на выборы депутатов Палаты представителей седьмого созыва уже аккредитовались международные наблюдатели из СНГ.

Безбарьерная среда на участках

В Центризбиркоме сегодня шла речь и о создании комфортных условий для голосования лиц с ограниченными возможностями. Для инвалидов-колясочников места заполнения бюллетеней оборудуют на первых этажах. Для слабовидящих избирателей подготовят трафареты, лупы и дополнительное освещение. Сохранится и возможность голосования на дому. Напомним, выборы депутатов Палаты представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.

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