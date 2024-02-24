ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Информационный центр ЦИК "Выборы-2024" открылся во Дворце Республики

Вся оперативная информация о ходе голосования и явке избирателей будет поступать из главного информационного центра ЦИК. Он сегодня открылся во Дворце Республики.

Мобильная студия АТН полностью готова к работе. Из этой локации 25 февраля в прямые эфиры будут выходить корреспонденты.

Об открытии инфоцентра ЦИК - сюжет Анастасии Бенедисюк. Подробности в видео.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все