Инфраструктура, инвестпроекты, газификация - Лукашенко назвал перспективы в работе с Ленинградской областью

Идти вперед вместе! С таким призывом белорусский Президент сегодня обратился к губернатору Ленинградской области. Александр Лукашенко и Александр Дрозденко во Дворце Независимости обсудили союзную повестку. Прошли переговоры по всем актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

Впереди Форум регионов Беларуси и России. А значит самое время провести ревизию отношений. Многие губернаторы пользуются такой возможностью. У Беларуси и Ленинградской области тесные связи. Глава региона - частый гость в нашей стране. Взаимная торговля отражает высокий уровень дружеских политических контактов. Партнеры рассчитывают преодолеть по итогам года рубеж в миллиард долларов. Считанные российские регионы могут похвастаться такой активной торговлей с нашей страной. Но Александр Лукашенко уверен: в перспективе эти цифры могут существенно вырасти.

Приветствуя гостя, Президент отметил: "Особенность наших встреч - всегда эффективность. Все, о чем мы договариваемся, реализовывается, как бы трудно нам ни было. Это самое главное, к чему мы стремимся. Мы когда-то мечтали о миллиарде долларов товарооборота. В этом году все наши специалисты уверены в том, что мы преодолеем этот рубеж. Думаю, что нам нужно уже сегодня говорить, может быть, о двух миллиардах. Потоки должны быть. Мы найдем такие варианты. Тем более будет и возможность серьезная для того, чтобы этот товарооборот увеличить. Всегда были проблемы с перевозкой грузов. Мы занялись наконец-то восстановлением железных дорог, которые способны были в советские времена переваливать примерно раза в полтора-два больше грузов. Мы в этом году восстановим эти дороги, и не будет никаких проблем по переброске грузов в северном направлении. Тем более мы начали в вашем регионе строительство собственных портов, в том числе в Мурманске. А без вас туда никак не попадешь. Поэтому я думаю, что мы можем преодолеть этот двухмиллиардный рубеж в следующей пятилетке точно. Главная наша цель - идти вперед вместе, наращивая промышленный, научный потенциал. И самое главное - укреплять технологический суверенитет".

Северное направление для Беларуси - ключевое, подчеркнул Президент. Планы большие. Отрадно, что они всячески поддержаны российскими партнерами. Беларусь и Ленинградская область к традиционным направлениям сотрудничества добавляют новые проекты. Так, в российском регионе активно развивается инфраструктура. Беларусь готова помочь с поставками дорожной и строительной техники. Есть интерес и к привлечению наших специалистов на большие ленинградские стройки.

Первое направление, которое обозначил глава государства, - газификация. В Ленинградской области планируется строительство новых котельных, работающих на природном газе.



Президент подчеркнул: "Наша тема. Если будет такая необходимость, мы будем готовы подключиться к этому, я прямо скажу, глобальному проекту в Ленинградской области. Мы можем не только поставлять соответствующее оборудование и строить котельные, но и прокладывать магистральные газопроводы и подключать их к домовладениям".



Второе направление - развитие инфраструктуры. Белорусский лидер обратил внимание на то, что в Ленинградской области при выстраивании централизованного управления реформируется система предприятий, обеспечивающих строительство и содержание автомобильных дорог: "От техники до опыта, который мы накопили, мы в вашем распоряжении".

Третье направление - инвестиционные проекты. Александр Лукашенко подчеркнул: "Белорусские компании заинтересованы принять участие в реализации крупных инвестпроектов. Это касается прежде всего строительных услуг и поставок строительных материалов".

Один из примеров успешного сотрудничества - Высоцкий зерновой терминал в Выборгском районе. Проект уникальный, обозначил глава государства. Первая часть терминала реализована, до конца 2024-го планируется выйти на полную мощность.

По итогам переговоров губернатор Ленобласти рассказал о достигнутых договоренностях. Так, Беларусь готова поддержать регион по целому ряду крупных проектов. Во-первых, подключиться к обширной программе газификации области. А еще строительству новых блоков АЭС, масштабного зернового терминала, других строек. В компетенциях и опыте белорусских строителей россияне не сомневаются.

У нас сегодня не хватает 50 тыс. рабочих рук в сфере строительства, из них квалифицированных примерно 10-12 тыс. Мы понимаем, что эту цифру очень сложно закрыть, но, по крайней мере, можно посмотреть, чтобы крупные белорусские компании зашли на субподряды и привлекли именно узких специалистов. Это монтажники, сварщики, наладчики сложного цифрового оборудования. Президент Беларуси прямо во время встречи поручил правительству оказать помощь и поддержку Ленинградской области в этом вопросе. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России