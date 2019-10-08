Президент Беларуси: Градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела

Градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела. Об этом заявил Президент Беларуси во время международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" в Минске.





Александр Лукашенко отметил, что спокойнее в регионе не становится: Москва и Вашингтон денонсировали документ о ликвидации ракет меньшей и средней дальности, США планируют выход из соглашения по открытому небу - все это шаги, которые накаляют обстановку в европейском регионе. И как раз эксперты и политики могут стать ключом к разрешению крайне непростой геополитической ситуации.





Конфликт на Донбассе: поиск решения

На конференцию в Минск прибыли сотни зарубежных экспертов: политики, дипломаты, главы фондов и представители "фабрик мысли" - аналитических центров. Обращаясь к специалистам, Александр Лукашенко особенно отметил ситуацию в Украине. Война на востоке страны унесла жизни более 10 тысяч человек, и сейчас конфликт пытаются использовать в своих подковерных играх различные политсилы и даже государства. Особенно обострилась ситуация после принятия Владимиром Зеленским формулы Штайнмайера- дополнения к минским соглашениям. Фактически первый за последние годы шаг навстречу миру националисты и соперники хозяина Банковой атаковали как информационно, так и агитационно. Нельзя оставлять Украину наедине со своей бедой - ключевой тезис Александра Лукашенко.





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