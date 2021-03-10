Иностранные спецслужбы активизировались по отношению к Беларуси

Иностранные спецслужбы значительно активизировались в отношении Беларуси. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности в интервью нашему телеканалу. По словам Ивана Тертеля под прицелом все категории граждан: не только так называемые секретоносители, но и военные, представители госаппарата, коммерческих структур. При этом со стороны спецслужб используются различные инструменты давления - от диверсии до провокации. После так называемой фильтрации людей шантажируют и пытаются получить информацию, составляющую государственную тайну. Иван Тертель при этом подчеркнул, что измена Родине будет караться по закону.



