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Институт президентства имеет продолжительную историю
Впервые этот термин появился в XVIII веке и в дальнейшем закрепился в конституциях многих государств. Для Беларуси институт президентства является относительно новым, это приобретение новейшего времени, когда республика стала независимой. Но именно оно позволило достичь гармонии в работе всех ветвей власти, обеспечило баланс в соблюдении интересов всех частей белорусского общества. О государственно-политическом устройстве Беларусинаш следующий материал.
Выборы - самая распространенная форма участия граждан в общественно-политической жизни страны
В Беларуси это неотъемлемая часть политического процесса. Наша республика как унитарное демократическое социальное правовое государство осуществляет самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. Это отражено в главном законе страны - Конституции. Главой государства является Президент. Такая форма устройства - результат волеизъявления народа через референдум. В ходе референдума поменялась и структура парламентской власти, которая осуществляет законодательную власть.
Национальное собрание Республики Беларусь состоит из двух палат
Нижняя - Палата представителей. В нее избираются 110 депутатов от избирательных округов. А в верхнюю - Совет Республики - от каждой области и города Минска избираются по 8 сенаторов, всего 56 представителей. Еще 8 сенаторов в Совет Республики назначает Президент. Такое устройство парламента позволяет принимать наиболее оптимальные решения в интересах всего общества.
Исполнительную власть в республике осуществляет правительство
Совет Министров во главе с премьер-министром. Это центральный орган государственного управления. Правительство подотчетно Президенту и ответственно перед парламентом. Перед вновь избранным Главой государства правительство каждый раз слагает свои полномочия. Система судов в Беларуси строится на принципах территориальности, а также специализации и состоит из Конституционного суда, системы судов общей юрисдикции, Верховного суда. Местное управление и самоуправление осуществляется через местные исполнительные и распорядительные органы, органы самоуправления, референдумы, собрания и другие формы общественной деятельности.
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