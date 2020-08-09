Институт президентства имеет продолжительную историю

Впервые этот термин появился в XVIII веке и в дальнейшем закрепился в конституциях многих государств. Для Беларуси институт президентства является относительно новым, это приобретение новейшего времени, когда республика стала независимой. Но именно оно позволило достичь гармонии в работе всех ветвей власти, обеспечило баланс в соблюдении интересов всех частей белорусского общества. О государственно-политическом устройстве Беларусинаш следующий материал.







Выборы - самая распространенная форма участия граждан в общественно-политической жизни страны

В Беларуси это неотъемлемая часть политического процесса. Наша республика как унитарное демократическое социальное правовое государство осуществляет самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. Это отражено в главном законе страны - Конституции. Главой государства является Президент. Такая форма устройства - результат волеизъявления народа через референдум. В ходе референдума поменялась и структура парламентской власти, которая осуществляет законодательную власть.









Национальное собрание Республики Беларусь состоит из двух палат

Нижняя - Палата представителей. В нее избираются 110 депутатов от избирательных округов. А в верхнюю - Совет Республики - от каждой области и города Минска избираются по 8 сенаторов, всего 56 представителей. Еще 8 сенаторов в Совет Республики назначает Президент. Такое устройство парламента позволяет принимать наиболее оптимальные решения в интересах всего общества.





Исполнительную власть в республике осуществляет правительство