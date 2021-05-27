Интеграцию в Содружестве обсудят премьеры в Минске

Повестку дня Совета глав правительств СНГ обсудили сегодня и в правительстве. Несмотря на то, что партнеры по Содружеству участвуют в различных интеграционных структурах, есть то, что их объединяет. Это сокращение ограничений в торговле, повышение устойчивости экономик к внешним шокам и единые правила по госзакупкам. Эти вопросы будут в числе главных для всех стран СНГ и в двустороннем порядке. Саммит глав правительств пройдет очно, но не все премьеры смогут принять участие. В Минск не прилетит Молдова.

Беларусь заинтересована в поставках нефти из Казахстана

Саммит - это возможность обсудить и сотрудничать в рамках двух дней. Первые переговоры прошли уже сегодня. Беларусь готова заключить соглашение с Казахстаном по поставкам нефти. Об этом белорусский премьер заявил на встрече со своим коллегой из Нурсултана. Говорили и о торговле, которая за квартал прибавила до 215 миллионов долларов, и о предстоящем визите к нам президента Казахстана, и о возобновлении регулярного авиасообщения между странами.

Беларусь рассчитывает на поддержку России в условиях санкций ЕС

Об увеличении количества прямых рейсов из Минска в Сочи и Краснодар говорили сегодня на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным. Беларусь рассчитывает на поддержку ближайшего союзника - России - в условиях возросшего давления со стороны Евросоюза, заявил Головченко, назвав действия Запада недружественными и провокационными (в частности, закрытие воздушного пространства Франции для самолета, летевшего в Барселону).

Премьеры Беларуси и России остановились на пакете союзных программ и экономических отношениях. За первый квартал года объем взаимной торговли вырос на четверть и превысил доковидный уровень.