Интервью, которое может спасти человечество - какая реакция у Запада была на встречу Путина и Карлсона

Высокий спрос на правду. В Сети вовсю обсуждают интервью журналиста Такера Карлсона с Президентом России Владимиром Путиным. Интервью, опубликованное ночью на 9 февраля в соцсети Х, уже набрало свыше 100 млн просмотров. Жители США задались вопросом: странно ли, что Путину они доверяют больше, чем Байдену. О ликбезе для западного общества рассказала Яна Менделева.

Вирусное интервью еще до публикации начали обсуждать во всем мире. Некоторые западные СМИ откровенно исходят желчью. Как пишет Guardian, разговор, снятый в Москве, ознаменовал новый уровень позора для журналиста. New York Times встревожен тем, что Такер Карлсон вновь обрел рупор, поскольку интервью вернуло его на центральную сцену впервые после отмены его шоу на Fox News. Вот еще пример из газеты Mirror: "Все, кто причастен к интервью Такера Карлсона с Путиным, - враги США и Запада".

От ненависти до восхищения. Немецкий журнал Compact справедливо подметил, что уже сейчас это интервью года. Пока публичное возмущение нарастает, победитель уже определился - это сам телеведущий, который съездил в Москву и собрал миллионы просмотров, пишут журналисты австрийской газеты Exxpress. В стороне не осталась и испанская пресса - газета El Pais: "Визит Карлсона в Москву состоялся в тот момент, когда боевые действия на Украине зашли в тупик и на фоне растущего раскола в Республиканской партии по поводу Путина, [спецоперации] и помощи Украине".

В американском истеблишменте - острый раскол из-за помощи Украине. А потому координатор Белого дома Джон Кирби поспешил заявить, что жители США не должны верить ничему, что Владимир Путин говорит в интервью Такера Карлсона: "Не стоит принимать за чистую монету все, что он говорит".

Член Палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин еще накануне заявила о том, что демократы и подконтрольные им СМИ "бьются в судорогах". К массовой атаке на Карлсона присоединился и бывший премьер Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт: "Завтра Америка пострадает от того, что он будет беспрепятственно и нефильтрованно распространять ложь. Вот так умирают демократии".

Он тот, кого называют полезным идиотом. Я имею в виду, что, если вы действительно читаете переводы того, что говорится в российских СМИ, они его высмеивают. Хиллари Клинтон, экс-госсекретарь США

Западные спецслужбы устами пропагандистов так старательно разжигали русофобию и натравливали народы друг на друга. А тут американцам дали возможность узнать, что на самом деле стало причиной украинского конфликта. Интервью стало ликбезом западному обществу.

"Как вы считаете, обеспокоено ли НАТО тем, что это может все перерасти в глобальную войну или даже в ядерный конфликт?" - спросил в интервью Такер Карлсон.

Думающие люди (не обыватели, а думающие люди), аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза. Это просто страшилки для обывателей, для того чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий. Цель – как можно сильнее ослабить Россию. Владимир Путин

Западные элиты никак не желают слышать правду - им запрещено. А вот рядовые американцы, европейцы хотели бы ее знать. Несмотря на попытки оградить западного зрителя, взращиваемого в пропагандистском изоляторе, от альтернативной точки зрения (в зарубежных поисковиках даже исчезли упоминания об интервью Карлсона с Путиным), материал стремительно набирает десятки миллионов просмотров по всему миру на всех возможных платформах. Тысячи граждан благодарят Карлсона за качественную журналистику и критикуют действия властей.

"Путин разговаривал с Такером Карлсоном на протяжении двух часов об истории России, войне в Украине и крупных геополитических сдвигах. Все без сценария. Байден только что перепутал президента Египта с президентом Мексики. Империя США в руинах", - пишет комментатор в интернете.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер вообще полагает, что это интервью может спасти человечество: "Это одно из самых важных интервью современной эпохи, потому что оно способно уберечь Запад и Россию от войны, остановить Запад от совершения самоубийства".