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Интервью президента Сербии Александра Вучича

Почему деньги и товары сегодня - оружие в экономической борьбе? Что значит поддержка белорусов? И как дорого может стоить свобода? Президент Вучич рассказал в интервью нашему телеканалу, а также признался в любви к Беларуси.

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