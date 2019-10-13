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Интервью профессора международной политики Елены Коростелевой
Вопреки логике мир не становится умнее. И вопреки здравому смыслу мир не становится безопаснее. Похоже, у нас на глазах рождается новый геополитический термин "отойти от края". И уж потом литературные вопросы: "кто виноват и что делать?" А вот что делать, когда оппоненты не общаются между собой даже в кулуарах политических форумов, вопрос рискует стать риторическим. И сказанное с трибуны нашим Президентом -"да очнитесь вы"- кажется, применимо не только к теме Донбасса.
Да, найти правильные стимулы и взаимоприемлемые стандарты - задача не из простых. Форум "Минский диалог" транслирует посыл, один для всех. Европейская безопасность - как большая и общая наша ценность - требует не просто сохранения, а реставрации. А, значит, терпения.
Столь сложные вопросы обсуждаются не только в Минске. Тогда в чем уникальность "Минского диалога", каков прогресс и другой, очень важный для нас всех вопрос: "Может ли Беларусь стать историей успеха восточноевропейской безопасности?"
Интервью профессора международной политики, директора Центра глобальной Европы университета Кента Елены Коростелевой (видео).
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