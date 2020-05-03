Интервью с послом Польши в Беларуси Артуром Михальским

В Польше сегодня отмечают национальный праздник - День Конституции. В этот день в 1791 году сейм принял основной закон Речи Посполитой. Позднее этот документ стал примером для создателей новых принципов государственного строительства в большинстве европейских стран.



Исторический документ также важен для белорусского права. Ведь это период существования Речи Посполитой, в составе которой было Великое Княжество Литовское. Что еще объединяет белорусов и поляков и как сегодня развивается сотрудничество между нашими странами? Мы спросили у Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Беларуси Артура Михальского (видео).



