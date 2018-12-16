3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Интервью с послом Беларуси во Франции Павлом Латушко
Политики и наблюдатели отмечают, что активность движения "желтых жилетов" во Франции идет на спад. Но, по мнению политологов, избиратели в общей массе крайне недовольны президентом страны Эммануэлем Макроном, который не удовлетворил их запрос на "нового человека". Накопились и проблемы, связанные, в том числе, с разрывом между столицей и регионами. И все же недовольные, вероятно, начинают осознавать, что насилие - не метод решения проблем.
Впрочем, был на этой неделе и приятный повод для нашей съемочной группы. На популярном курорте на западе Франции Биаррице открылось 4-е почетное вице-консульство. В четверг в торжественной обстановке посол нашей страны во Франции Павел Латушко вручил почетному вице-консулу Патрику Дурсу флаг и герб Беларуси.
В компетенцию дипломата будут входить вопросы, связанные с его деятельностью в департаменте Атлантические Пиренеи региона Новая Аквитания. Само же представительство уже готово участвовать в организации бизнес-форумов, презентаций, способствовать заключению соглашений о сотрудничестве и просто оказывать содействие нашим гражданам.
О продвижении наших интересов и узнаваемости Беларуси в странах Западной Европы наш корреспондент побеседовала с послом Беларуси во Франции Павлом Латушко (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мининформ Беларуси выявил нарушения закона о СМИ на пяти интернет-ресурсах
Лукьянов: Белорусская молодежь развивает, созидает и только строит, но никогда не разрушает
В Беларуси приняли законопроект "Об изменении кодексов по вопросам образования". Что в нем нового?
В Беларуси более 65 % всегда голосуют на выборах - соцопрос
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП