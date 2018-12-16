Интервью с послом Беларуси во Франции Павлом Латушко

Политики и наблюдатели отмечают, что активность движения "желтых жилетов" во Франции идет на спад. Но, по мнению политологов, избиратели в общей массе крайне недовольны президентом страны Эммануэлем Макроном, который не удовлетворил их запрос на "нового человека". Накопились и проблемы, связанные, в том числе, с разрывом между столицей и регионами. И все же недовольные, вероятно, начинают осознавать, что насилие - не метод решения проблем.

Впрочем, был на этой неделе и приятный повод для нашей съемочной группы. На популярном курорте на западе Франции Биаррице открылось 4-е почетное вице-консульство. В четверг в торжественной обстановке посол нашей страны во Франции Павел Латушко вручил почетному вице-консулу Патрику Дурсу флаг и герб Беларуси.