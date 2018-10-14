Интервью с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем

Успехи Форума регионов часто оценивают по количеству подписанных контрактов. Результативность встреч в Могилеве, и как они реализуются на практике, еще раз оценят через год - уже на следующей глобальной торговой платформе. В каком российском городе пройдет форум, чем будут удивлять, и, конечно, первые цифры и эмоции от форума нынешнего. "Главный эфир" сразу после Форума регионов пообщался с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем.