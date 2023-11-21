Ипатов: Мы проводим выборы только для себя, поэтому отчитываться перед кем-то нет никакой необходимости

Мы проводим выборы только для себя, поэтому отчитываться перед кем-то нет никакой необходимости. Если Министерство иностранных дел сочтет нужным приглашать те или иные наблюдательные миссии, то вступает вторая позиция в полномочиях Центральной избирательной комиссии, которая предусматривает их аккредитацию.

Вадим Ипатов