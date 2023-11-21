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Ипатов: Мы проводим выборы только для себя, поэтому отчитываться перед кем-то нет никакой необходимости
В Беларуси идет активная подготовка к единому дню голосования. При этом готовятся как кандидаты, так и избиратели. О том, нужна ли нам наблюдательная миссия ОБСЕ и что нужно сегодня делать избирателям, рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Вадим Ипатов.
Мы проводим выборы только для себя, поэтому отчитываться перед кем-то нет никакой необходимости. Если Министерство иностранных дел сочтет нужным приглашать те или иные наблюдательные миссии, то вступает вторая позиция в полномочиях Центральной избирательной комиссии, которая предусматривает их аккредитацию.
"Избиратель должен понимать, что он впервые придет на избирательный участок и проголосует сразу практически за всю вертикаль представительной власти. Кроме того, необходимо ознакомиться с кандидатами, которые выдвигаются, с их программами. Нужно смотреть, насколько человек соответствует тем требованиям, которые предъявляются по принадлежности к выбранному органу", - рассказал Вадим Ипатов.
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