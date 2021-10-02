Искаженное интервью CNN с Президентом Беларуси Александром Лукашенко взорвало интернет

"Позор американской журналистики", "американская пропаганда", "пробитое дно" и "танцы западных писак". Искаженное интервью CNN с Президентом Беларуси Александром Лукашенко просто взорвало интернет.

Опубликованный материал собирает сотни возмущенных комментариев. Итоговый материал американского телеканала получился мало того что максимально коротким (хотя договаривались о формате "без купюр"), так еще и совсем не похожим на настоящее, полноценное интервью, которое бы раскрывало суть происходящего.

Большую часть семиминутного хронометража заняли различные видеонарезки и авторские замечания, полные уже привычных штампов о Беларуси и ее Президенте. Обмануть общественность жалкой подменой часового интервью ангажированными нарезками западным журналистам все же не удалось.

Телеверсию интервью Президента А. Г. Лукашенко американской компании CNN смотрите

Утром Агентство теленовостей выложило на своем YouTube-канале полную версию, а вечером интервью показали в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Что оказалось не достойно внимания американского зрителя? Вероника Бута продолжит.

Свобода слова "по-американски"

О суверенитете, белорусском пути в борьбе с COVID, недопустимости западной агрессии, двойных стандартах, правах человека могло прозвучать в эфире CNN, но не прозвучало. Ожидаемо. Чуда не произошло. Вот почему Александр Лукашенко и ставил условие перед CNN: интервью в эфире должно выйти без купюр, прекрасно понимая, что именно американский канал скормит своему зрителю.

Вместо острого и откровенного интервью белорусского лидера в оригинале в эфире лишь выгодные для США и Запада обрывки, дополненные набившими оскомину авторскими домыслами о нашей стране. Ответов, достойных внимания думающей аудитории, по мнению СNN, оказалось не так много.

Правда в ответ на фейки и домыслы

Американский канал не впервые показывает себя с неприглядной стороны. Вспомнить хотя бы один из нашумевших фейковых сюжетов о существовании якобы лагеря для политзаключенных под Минском. Правда, зрители, похоже, к такой политике канала уже привыкли. Доверие к СNN стремительно падает, впрочем, как и к нынешнему руководству США.

Для его американский журналист приезжал в Минск - совершенно непонятно. Такой сюжет можно было бы слепить, что называется, на месте. "Причина такого поведения в том, что CNN уверовала в свою исключительность и совсем потеряла чутье", - так вышедшее ночью интервью прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.













В мастерстве штамповать удобные материалы на коленке фейк-ньюс упрекал еще экс-лидер Дональд Трамп. Теперь понятно, почему так переживал во время записи Мэтью Чанс, вероятно, понимая, что от неудобных Западу ответов не останется по сути ничего.

А после Президент подытожил, кого он считает лидерами оппозиции.

Но, похоже, американский журналист все же поддерживает лидерство действующего Президента и ценит гостеприимство белорусов.









В МИД рассказали подробности организации интервью для CNN



CNN на своем сайте назвала это интервью "боевым", хотя из боевого здесь разве что журналистская игра на камеру. Пресс-секретарь МИД в эфире наших коллег рассказал, как организовываются интервью с белорусским лидером. Сделать это было непросто - проблема в напряженном графике Президента. К слову, сейчас порядка десяти СМИ ожидают подобную возможность: от Японии и Арабских Эмиратов до США.

Экспертное сообщество во мнении едино: журналист приехал на разговор с очевидной задачей спровоцировать белорусского лидера. Не вышло.