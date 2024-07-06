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Исторический день: флаг Беларуси торжественно поднят у Секретариата ШОС в Пекине
Беларусь сегодня красиво и символично вступила в большую шанхайскую семью. В Пекине у здания Секретариата ШОС поднят белорусский флаг. Генеральный секретарь организации и министр иностранных дел Беларуси сделали это рука об руку.
Виктория Сенкевич следила за церемонией и рассказала, как это было.
Мир меняется, в цене сегодня безопасность и уважение к многообразию. Эти принципы заложены в деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь расширила географию организации и со своей стороны обещает сделать все, чтобы голос ШОС на мировой арене звучал еще более весомо.
Путь в Шанхайскую организацию сотрудничества
Беларусь и ШОС давно взаимодействуют продуктивно. С 2010 года мы в статусе партнера по диалогу. С 2015-го уже наблюдатели. И вот сегодня с гордостью видим белорусский флаг среди среди членов шанхайской семьи. Вообще Беларусь предлагает множество инициатив. И нынче под председательством Китая уже "десятка" ШОС обещает ускорить локомотив.
С 2022 года оперативно, как было отмечено в Астане, мы провели все процедуры по вступлению в организацию. Отныне Минск - часть большой шанхайской семьи, где слышат голос каждого, уважают историю, культуру и народы.
В Секретариате ШОС в Пекине к торжественной церемонии поднятия флага Беларуси все готово. Прибылминистр иностранных дел нашей страны Максим Рыженков.
Сегодня о значении вступления Беларуси в ШОСс генсеком организации говорили в здании Секретариата в Пекине. Господин Чжан Мин обратил внимание, что за спиной министра уже стоит белорусский флаг.
В ближайших планах - назначение координатора по работе с ШОС
Беларусь благодарна за ту работу организации, которая позволила ей меньше чем за два года провести все процедуры по вступлению. В наших ближайших планах назначение координатора по работе с ШОС и активное взаимодействие, ведь мир ускоряется.
Отметим, общение снова вышло за рамки запланированного протоколом времени, что здесь случается не часто. А значит, есть что обсудить.
В Секретариат ШОС прибыли послы стран "десятки". Итак, исторический день. Началась церемония поднятия флага Беларуси перед зданием Секретариата Шанхайской организации сотрудничества. Звучат гимны ШОС, Китая и Беларуси.
По протоколу флаг Республики Беларусь подняли вместе генсек ШОС и глава МИД Беларуси. Нашей стране и Шанхайской организации сотрудничества предстоит работа рука об руку.
Чжан Мин: Вступление Беларуси - важная веха в истории ШОС
Вступление Беларуси - очередная важная веха в истории ШОС. Беларусь как страна с богатым историческим наследием и уникальным культурным очарованием всегда являлась важным игроком на международной арене. Присоединение Беларуси к ШОС не только укрепит нашу организацию, но и придаст новый импульс сотрудничеству между государствами-членами. Мы высоко ценим доверие и признание ШОС со стороны Беларуси и в полной мере отмечаем ее активный вклад в укрепление стабильности и развития региона.
Рыженков: ШОС для Беларуси - стратегическая перспектива
ШОС для нашей страны не просто одна из международных структур, это стратегическая перспектива. ШОС - это новая безопасность: подлинная, неделимая, не направленная против кого-либо. И мы будем ее крепить в духе инициативы Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. На астанинском саммите глава нашего государства пригласил страны ШОС подключиться к подготовке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. ШОС - это новая экономика, которую страны-члены строят на принципах партнерства, взаимной выгоды и устойчивого развития.
С 5 июля Китай председательствует в Шанхайской организации сотрудничества. Как прозвучало сегодня, мир вступает в новую фазу турбулентности и трансформации. ШОС должна взять на себя ответственность за поддержание безопасности.
На днях на астанинском саммите Председатель Си Цзиньпин инициировал создание общего дома на пространстве ШОС ради сплоченности и доверия, мира и безопасности, процветания и развития, добрососедства и дружбы, равноправия и справедливости. Председатель Си Цзиньпин и главы других государств ШОС вышли на новые договоренности и наметили новые планы по всестороннему продвижению многопланового сотрудничества в пользу развития и процветания стран-участниц, а также обеспечение международного равноправия и стабильности.
Беларусь - член большой шанхайской семьи
Беларусь отныне член большой шанхайской семьи. А семью мы, белорусы, привыкли звать в гости. По приглашению нашего Президента ждем всех на Днях национальных культур стран ШОС на "Славянском базаре в Витебске".
А евразийскую безопасность обсудим в Минске в формате глав МИД стран-членов и Секретариата ШОС 31 октября - 1 ноября.
Мир меняется. И как красиво было сказано сегодня в Пекине, "солнце встает на Востоке" - впрямом и в переносном смыслах.
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