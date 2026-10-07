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Итоги 1-го дня Контртеррористического форума: Минск объединил усилия СНГ и ШОС в борьбе с угрозами

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Масштабный контртеррористический форум проходит в Минске. Как было отмечено в приветственном слове Президента Беларуси Александра Лукашенко, белорусская земля расположена на историческом перекрестке мировых путей и цивилизаций, а белорусский народ хорошо знает цену мира и спокойствия.

Борьба с терроризмом стоит в авангарде глобальной безопасности стран и регионов. Позиция Беларуси неизменна: терроризм - вызов, справиться с которым можно только сообща, в условиях тесного взаимодействия ключевых политических акторов и согласованности действий компетентных разведывательных служб мира.

Символично, что форум в белорусской столице проходит в преддверии саммита лидеров стран СНГ в Ашхабаде.

Борьба с терроризмом требует принципиальных подходов и координации совместных действий. Региональная антитеррористическая структура ШОС и Антитеррористический центр СНГ впервые отрабатывают общие подходы в формате теории и практики и впервые делают это в Минске.

Беларусь снова показала, что является ключевым игроком и готова внести свой вклад в укрепление международной стабильности и безопасности.

Работа по интеграции антитеррористических потенциалов СНГ и ШОС началась в 2023 году в Кыргызстане на совместных маневрах. Через год она была продолжена на профильной конференции в Узбекистане. Дальнейшее развитие эта работа получила 7 октября 2026 года на Контртеррористическом форуме в Минске.

Площадка Международного выставочного центра собрала свыше 300 делегатов из более чем 30 стран. Президент Беларуси направил приветствие участникам форума. Глава государства обратил внимание, что борьба с терроризмом стоит в авангарде глобальной безопасности стран и регионов.

Александр Неверовский, первый заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси:

"Республика Беларусь последовательно заявляет свою мирную, антитеррористическую позицию. То, что сегодня в учениях будут участвовать представители Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики, Казахстана, Узбекистана, Российской Федерации и Республики Беларусь, говорит о том, что опыт страны и наши инициативы поддерживаются. Важно и то, что мы получаем дополнительный опыт от наших коллег".

У стран ШОС и СНГ, а также у присутствующих на конференции международных структур есть огромный потенциал для противостояния глобальным и региональным рискам, традиционным и новым вызовам и угрозам и для внесения весомого вклада в обеспечение безопасности на евразийском континенте.

Контртеррористический форум в Минске

Как заметил руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев, реализация этого масштабного форума была бы невозможна без доброй воли и политической поддержки Президента.

Евгений Сысоев, руководитель Антитеррористического центра СНГ:

"Сегодня в Минске происходит историческое событие. Мы стали свидетелями открытия очередного, уже 4-го по счету, Контртеррористического форума, который объединил компетентные органы и органы, представляющие международные организации, в формате двух международных объединений - Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества. Две эти авторитетные международные структуры объединили и интегрировали свои усилия как в политико-дипломатическом отношении, так и завтра в формате совместных антитеррористических учений, которые носят практико-ориентированный характер и направлены на укрепление боевого слаживания специальных подразделений и других оперативных подразделений компетентных органов наших государств в борьбе с этим всемирным злом".

Проведение масштабного Контртеррористического форума в Минске закрепляет за Беларусью реальный статус миротворца. В интервью первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич подчеркнул, что Беларусь традиционно служит авторитетной платформой для урегулирования сложнейших конфликтов.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

"Наша хартия, которая с каждым годом приобретает все больше и больше сторонников, становится понятной и трансформируется. Несмотря на то что мы небольшая страна и по территории, и по численности, активность, которую мы ведем во благо не только Беларуси, но и населения нашей планеты, становится заметной. И такие мероприятия в Минске, как сегодняшнее и те, что пройдут в ближайшее время, - этому подтверждение".

Несмотря на закрытый формат мероприятия, для прессы была доступна только официальная часть - пленарное заседание. Каждый участник форума отмечал высокий уровень организации и его исключительную актуальность для укрепления региональной безопасности.

"На пленарном заседании руководство делегации сказало, что особенно в эпоху ИИ сегодняшняя конференция очень актуальна и важна. Это очень хороший и перспективный момент из Минска и новая страница развития нашего дальнейшего сотрудничества", - заявила заместитель начальника Центра исследований при Комиссии по юридическим услугам для ШОС Юэ Цян (Китай).

заместитель начальника Центра исследований при Комиссии по юридическим услугам для ШОС Юэ Цян (Китай)

"Этот форум имеет колоссальное значение. В последние годы практически каждое государство в мире сталкивается с жесткими вызовами терроризма и экстремизма. Мьянма не стала исключением - мы фиксируем самые разные сценарии и типы подобных угроз. Именно поэтому столь важна эта встреча в Минске. Объединяя усилия и обсуждая общие проблемы, мы рассчитываем перенять передовой опыт коллег, а также готовы поделиться собственными наработками и практикой реагирования на подобные вызовы. Пожалуй, главный вызов сегодняшнего дня - это использование террористами современных IT-технологий. Цифровая сфера развивается стремительно. И пока правоохранительные органы внедряют инновации для защиты граждан, преступный мир и организованные банды используют их для маскировки. В таких условиях выявлять киберугрозы, задерживать преступников и предотвращать их атаки становится кратно сложнее", - отметил руководитель управления МВД по борьбе с транснациональными преступлениями Тен Нуанг (Мьянма).

Профессиональный диалог продолжится 8 октября в рамках совместных антитеррористических учений, где спецподразделения 6 стран (Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана, России и Узбекистана) отработают практические совместные действия по ликвидации террористических угроз на объектах инфраструктуры.

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