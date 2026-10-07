Итоги 1-го дня Контртеррористического форума: Минск объединил усилия СНГ и ШОС в борьбе с угрозами

Масштабный контртеррористический форум проходит в Минске. Как было отмечено в приветственном слове Президента Беларуси Александра Лукашенко, белорусская земля расположена на историческом перекрестке мировых путей и цивилизаций, а белорусский народ хорошо знает цену мира и спокойствия.

Борьба с терроризмом стоит в авангарде глобальной безопасности стран и регионов. Позиция Беларуси неизменна: терроризм - вызов, справиться с которым можно только сообща, в условиях тесного взаимодействия ключевых политических акторов и согласованности действий компетентных разведывательных служб мира.

Символично, что форум в белорусской столице проходит в преддверии саммита лидеров стран СНГ в Ашхабаде.

Борьба с терроризмом требует принципиальных подходов и координации совместных действий. Региональная антитеррористическая структура ШОС и Антитеррористический центр СНГ впервые отрабатывают общие подходы в формате теории и практики и впервые делают это в Минске.

Беларусь снова показала, что является ключевым игроком и готова внести свой вклад в укрепление международной стабильности и безопасности.

Работа по интеграции антитеррористических потенциалов СНГ и ШОС началась в 2023 году в Кыргызстане на совместных маневрах. Через год она была продолжена на профильной конференции в Узбекистане. Дальнейшее развитие эта работа получила 7 октября 2026 года на Контртеррористическом форуме в Минске.

Площадка Международного выставочного центра собрала свыше 300 делегатов из более чем 30 стран. Президент Беларуси направил приветствие участникам форума. Глава государства обратил внимание, что борьба с терроризмом стоит в авангарде глобальной безопасности стран и регионов.

Александр Неверовский, первый заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси:

"Республика Беларусь последовательно заявляет свою мирную, антитеррористическую позицию. То, что сегодня в учениях будут участвовать представители Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики, Казахстана, Узбекистана, Российской Федерации и Республики Беларусь, говорит о том, что опыт страны и наши инициативы поддерживаются. Важно и то, что мы получаем дополнительный опыт от наших коллег".

У стран ШОС и СНГ, а также у присутствующих на конференции международных структур есть огромный потенциал для противостояния глобальным и региональным рискам, традиционным и новым вызовам и угрозам и для внесения весомого вклада в обеспечение безопасности на евразийском континенте.

Как заметил руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев, реализация этого масштабного форума была бы невозможна без доброй воли и политической поддержки Президента.

Евгений Сысоев, руководитель Антитеррористического центра СНГ:

"Сегодня в Минске происходит историческое событие. Мы стали свидетелями открытия очередного, уже 4-го по счету, Контртеррористического форума, который объединил компетентные органы и органы, представляющие международные организации, в формате двух международных объединений - Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества. Две эти авторитетные международные структуры объединили и интегрировали свои усилия как в политико-дипломатическом отношении, так и завтра в формате совместных антитеррористических учений, которые носят практико-ориентированный характер и направлены на укрепление боевого слаживания специальных подразделений и других оперативных подразделений компетентных органов наших государств в борьбе с этим всемирным злом".

Проведение масштабного Контртеррористического форума в Минске закрепляет за Беларусью реальный статус миротворца. В интервью первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич подчеркнул, что Беларусь традиционно служит авторитетной платформой для урегулирования сложнейших конфликтов.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

"Наша хартия, которая с каждым годом приобретает все больше и больше сторонников, становится понятной и трансформируется. Несмотря на то что мы небольшая страна и по территории, и по численности, активность, которую мы ведем во благо не только Беларуси, но и населения нашей планеты, становится заметной. И такие мероприятия в Минске, как сегодняшнее и те, что пройдут в ближайшее время, - этому подтверждение".

Несмотря на закрытый формат мероприятия, для прессы была доступна только официальная часть - пленарное заседание. Каждый участник форума отмечал высокий уровень организации и его исключительную актуальность для укрепления региональной безопасности.

"На пленарном заседании руководство делегации сказало, что особенно в эпоху ИИ сегодняшняя конференция очень актуальна и важна. Это очень хороший и перспективный момент из Минска и новая страница развития нашего дальнейшего сотрудничества", - заявила заместитель начальника Центра исследований при Комиссии по юридическим услугам для ШОС Юэ Цян (Китай).

"Этот форум имеет колоссальное значение. В последние годы практически каждое государство в мире сталкивается с жесткими вызовами терроризма и экстремизма. Мьянма не стала исключением - мы фиксируем самые разные сценарии и типы подобных угроз. Именно поэтому столь важна эта встреча в Минске. Объединяя усилия и обсуждая общие проблемы, мы рассчитываем перенять передовой опыт коллег, а также готовы поделиться собственными наработками и практикой реагирования на подобные вызовы. Пожалуй, главный вызов сегодняшнего дня - это использование террористами современных IT-технологий. Цифровая сфера развивается стремительно. И пока правоохранительные органы внедряют инновации для защиты граждан, преступный мир и организованные банды используют их для маскировки. В таких условиях выявлять киберугрозы, задерживать преступников и предотвращать их атаки становится кратно сложнее", - отметил руководитель управления МВД по борьбе с транснациональными преступлениями Тен Нуанг (Мьянма).

Профессиональный диалог продолжится 8 октября в рамках совместных антитеррористических учений, где спецподразделения 6 стран (Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана, России и Узбекистана) отработают практические совместные действия по ликвидации террористических угроз на объектах инфраструктуры.