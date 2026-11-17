Ровно месяц остается до главного политического события года. 17-18 декабря в Минске пройдет третье заседание VII Всебелорусского народного собрания.

Внимание к этому событию колоссальное. Для освещения аккредитовано почти 500 белорусских и более 20 зарубежных СМИ.

На предстоящем заседании будут представлены первые результаты реализации программы социально-экономического развития до 2030 года. Главная цель пятилетия - переход к новому качеству жизни каждого белоруса. Беларусь должна стать страной с развитой цифровой индустрией и технологической структурой, с собственными прорывными технологиями.

В основе развития - сильная экономика. Почти на 16 % к концу пятилетки планируется нарастить ВВП. Практически 17-процентное увеличение ожидается по объему инвестиций в основной капитал. На 19,8 % должна вырасти производительность труда, а темпы роста экспорта за счет наращивания и диверсификации прогнозируются на уровне 19,5 % .

Главным индикатором белорусской экономической модели остается рост благосостояния населения. Доходы белорусов за пятилетний цикл должны вырасти на 21 %.