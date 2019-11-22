Итоги голосования. Центризбирком огласил результаты выборов в парламент

Все 110 депутатов Палаты представителей, избранные в воскресенье, могут приступать к своим обязанностям. Центризбирком огласил официальные итоги выборов. Заседание проходит в эти минуты. Таким образом, в Беларуси зарегистрирован новый - 7-й - состав нижней палаты парламента. Как отметила глава ЦИК Лидия Ермошина, оснований пересматривать результаты после поступивших обращений не найдено. Выборы прошли под тотальным контролем при рекордном количестве международных наблюдателей, а за негативными оценками этой политической кампании от ОБСЕ последовала реакция от Центризбиркома.



Сегодня же Центризбирком утвердил дату первой сессии для нового созыва. В Овальном зале депутаты соберутся 6 декабря. С этого момента парламентарии 6-го созыва сложат свои полномочия.



