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Итоги недели: почему Беларуси не страшен продовольственный кризис и зачем нам ШОС
Рост стоимости жизни, высокая инфляция и неопределенная экономическая ситуация - так выглядит европейский уровень жизни, к которому стремились наши ближайшие соседи.
Теперь Литва рискует возглавить список самых дорогих стран Евросоюза, а финансовое положение поляков заставляет выживать в кредит.
Беларусь в это время вошла в топ-10 стран для переезда, также мы в тройке по доступности энергоресурсов для населения. А открытая и мирная политика предоставляет новые возможности, в том числе через такие авторитетные площадки, как ШОС. Юлия Алферова подведет итоги недели.
Законы международного права, как и однополярное устройство мира, растворяются на глазах. А сильные точки опоры для мировой экономики смещаются на восточную часть мира. Ближний Восток, Азия, Африка - там Беларусь принимают как давнего друга. Ближайшая перспектива - присоединение к ШОС, где сосредоточена треть мирового ВВП. Голос небольшой Беларуси силен, поэтому и интерес мировой общественности и иностранных журналистов к позиции Беларуси остается высоким.
Два десятка журналистов из США, России, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии, Катара и разговор без закрытых тем. К нему с первых минут призвал Президент Беларуси. К тому же сегодня практически не осталось государств, которые бы рикошетом не зацепила обстановка вокруг Украины - отсюда целый блок вокруг безопасности. Эффект политических игр США - "убитая" экономика Евросоюза и человеческие потери в тысячи и миллионы погибших. Европейцы же постепенно открывают глаза: та же Франция уже не так категорична. Чего не скажешь о Зеленском - ставит ультиматумы крупным игрокам и демонстрирует готовность воевать до последнего украинца. Пока фокус внимания на контрнаступлении, по большому счету от здравомыслия западных чиновников зависят и ответные шаги Беларуси.
Если будет агрессия НАТО, к примеру, США против Беларуси или России - тогда руки развязаны.
Нападать с территории Беларуси не намерен никто, даже в противовес фейкам бойцы "Вагнера". А что до отношений Беларуси и России, они будут еще более крепкими, заверил белорусский лидер. Это США спешили вбить клин, впрочем, хаос и разруха - то, на чем привыкли наживаться Штаты. Это становится уже слишком очевидно.
Зачем мы поддаемся искушению ядерного уничтожения, наводняя Украину современным оружием и саботируя переговоры на каждом шагу?!
Пока власти Европы заняты перекидыванием вооружения и размещением военных на восточном фланге НАТО, экономика и уровень жизни простых европейцев сползают вниз. Отсюда и недовольства, вытекающие в уличные протесты, - теперь в Израиле. Тысячи демонстрантов перекрыли главное шоссе Тель-Авива. Силовики применили дубинки и водометы. Едва удалось сбить волну протестов и во Франции. Как итог - тысячи человек за решеткой. Макрон вместо того, чтобы сгладить углы, пообещал ввести закон, который полностью развяжет руки полиции.
Похоже, к такому отношению французы за годы протестов уже привыкли, и про доверие к власти речи не идет, поэтому не удивительно, что журналист из Франции на пресс-конференцию в Беларусь приехал с некими выдуманными снимками со спутника, которые должны были усилить эффект вопроса о ЧВК. Хотя именно к Франции сегодня много вопросов у государств Движения неприсоединения. Баку собрал министров со 120 государств. Там позицию Беларуси предлагали взять за пример, а наши предложения отразили в итоговом документе.
Президент Лукашенко показал, что можно успешно противостоять Западу в егогибридной войне против Беларуси и России.
Те, кто гнался за европейским уровнем жизни, сегодня страдают от нескончаемого роста цен на продукты и коммунальные услуги. Литва рискует стать самой дорогой страной в Евросоюзе, а в Польше вместо уровня жизни растет закредитованность граждан. В это время Беларусь вошла в топ-10 стран для переезда - сравнительный анализ провел британский портал. Третье место в мире по доступности электроэнергии, второе - газа. Беларусь обошла Японию, Бельгию, Швецию, Францию и Польшу, продолжая делать шаги по укреплению экономики. Недалекая перспектива - вступление нашей страны в ШОС. На долю Шанхайской организации приходится 16% мировой торговли. В последнее время Минск занимает позицию наблюдателя, а во время саммита лидеров ШОС подписан меморандум об обязательствах Беларуси в процессе присоединения к организации в качестве полноправного участника.
Как только процесс ратификации всеми странами будет завершен, можно будет говорить о полноправном вступлении Беларуси в ШОС.
И Беларусь готова предложить гораздо больше, чем экспорт удобрений или сельхозпродукции, хотя и это на вес золота с учетом проблем глобальной продовольственной безопасности. Уборочная кампания, несмотря на экстремальную для посевов погоду, только набирает темпы. И не так велики потери, говорят аграрии.
Мы видим, что отставание по урожаю всего 6% к уровню прошлого года. Можно констатировать, что значительного губительного влияния недостаток влаги на посевы озимого ячменя не оказал.
Уже скоро уборка озимого ячменя перейдет в уборку всей зерновой группы по стране. Посевной клин этого года - больше 2,5 млн гектаров. Будем с хлебом, а зерно в условиях мирового продовольственного кризиса даже не золото, а стратегический продукт, цена которого доступна далеко не для каждого европейского государства.
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