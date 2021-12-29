Итоги официальной встречи лидеров Беларуси и России в Санкт-Петербурге - общая безопасность, перспективы Союзного государства и авиастроение

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Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина завершились в Санкт-Петербурге. Встреча длилась около трех часов. Правда, еще до начала мероприятия журналисты отметили крайне интересный момент: президент России заехал за белорусским лидером на машине, чтобы вместе отправиться на переговоры.
Уже на официальной части встречи Беларусь и Россия договорились о совместной работе в области авиастроения. Об этом заявил Александр Лукашенко. Это рынок, где и Минск, и Москва смогут заработать хорошие деньги. Также коснулись лидеры и дальнейшей судьбы Союзного государства. 4 ноября Высший госсовет утвердил 28 совместных программ. Дальше дело за правительствами двух стран.
Важная тема - общая безопасность. Очевидно, что НАТО использует тлеющий кризис в Украине как возможность нарастить свое присутствие на восточном фланге, прикрываясь якобы российской агрессией. Москва это понимает, как и ее главный союзник Минск. Отсюда и четкий план военных учений: мол, сидеть и смотреть на Abrams под Белостоком не будем.
Отметил белорусский лидер и успех неформального саммита СНГ накануне. Встреча показала: постсоветские республики, несмотря на давление со стороны Запада, прекрасно понимают ситуацию и на провокации не поддадутся. Во многом такой подход привел и к росту взаимной торговли. Как заявил Владимир Путин, экономика Беларуси в хорошем состоянии. Сегодня лидеров ждет настоящая баталия! Питерская "Стрельна Арена" готовится к хоккейному матчу с участием президентов.