Итоги переговоров А. Лукашенко и В. Путина в Минске

По всем вопросам белорусско-российской повестки найдены решения. Таков итог прошедших накануне переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. Минск и Москва вместе не только выстояли под санкционный прессингом, но и нашли возможности для развития экономик. Выполнение союзных программ, создание единого рынка газа и зафиксированная цена на голубое топливо для нас на трехлетний период, импортозамещение, вопросы обороноспособности.

Лидеры уделили внимание всем стратегическим направлениям развития.

заметит, что нужно развивать наш успех. Как говорится, всем врагам назло. А желающих затормозить интеграционный процесс хватает. Эффективный конкурент на мировом рынке в виде мощного Союзного государства никоим образом не нужен.

Эксперты считают, что президенты Беларуси и России в очередной раз продемонстрировали, что значит настоящий союзнический дух. Итоги больших переговоров - у Натальи Бреус.

Под Новый год принято подводить итоги и строить планы на будущее. Сделать это решили и президенты. Как говорится, сверить часы. Хотя санкционные запалы Запада весь год заставляли Лукашенко и Путина держать ухо востро, быть на связи и реагировать.

"Вместе мы смогли не только выстоять, но и найти возможности для развития наших экономик, притом неожиданно для всех и прежде всего для тех, кто создавал нам сложности," - заявил Александр Лукашенко.

Это все была, скорее, тактика. Теперь на повестке большая стратегия. Прежде всего в экономике. И новогодний антураж на переговорной площадке ничуть не сбивал рабочий настрой. Не совсем стандартный формат встречи отражает особенность сотрудничества между Минском и Москвой. Работать вместе и находить решения по всем чувствительным вопросам - на это заточены правительства, но если сложно, свое слово всегда скажут лидеры.

Дмитрий Ежов, политолог (Россия):

Усиление кооперации в промышленности и АПК, устранение барьеров в торговле и госзакупках, решения по транспортному рынку. Этим сегодня озадачены страны. Оказалось, сообща прилично держим санкционный удар. Рекорды бьет общая торговля, растет и белорусский экспорт.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Важно держать темп - не единожды подчеркнет Лукашенко. Не было счастья, да несчастье помогло. Мировые реалии, ограничения, условия и демонстративные уходы иностранцев заставили россиян по-новому взглянуть на Беларусь. В работу взяли масштабные двусторонние проекты в промышленности и сфере высоких технологий. Вроде и мал золотник, да дорог.

Владимир Путин, Президент России:

Список

с Россией открытый. Пока определены под 2 десятка. Все завязано на технических и технологических возможностях. Сейчас важно освоить выделенные 105 миллиардов российских рублей. По ряду предприятий уже идут процедуры закупки оборудования. Что важно - это не сиюминутный запрос, а игра на длинную перспективу. И это только часть договоренностей.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Одна из важных тем прошедших переговоров - военная безопасность. Здесь один тренд - укрепляемся! На это будет работать и договорннность лидеров о подготовке экипажей самолетов армии Беларуси со специфическими боеприпасами. Также Минск получил комплексы "Искандер" и С-400 для защиты рубежей Союзного государства.

Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова:

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества "Знание":

Беларусь и Россия трезво оценивают обстановку и сквозь пальцы на телодвижения НАТО смотреть не будут. Всегда начеку! И в Минске, и в Москве следят за ситуацией и зеркально реагируют на активность у границ Союзного государства.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Импульс для интеграции, большая перезагрузка, новый этап для Минска и Москвы - именно так в экспертных кругах оценивают эффект встречи лидеров Беларуси и России.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вчерашняя встреча носит исторический характер. Были приняты решения, которые позволят нам сформировать единый рынок, убрать все виды административных барьеров, и, по сути дела, выйти на новый качественный уровень промышленной, транспортной и финансовой политики. Сегодня стратегическая перспектива становится гораздо важнее любой прибыли, любых корпоративных интересов. Поэтому обе стороны говорят на одном стратегическом языке, на языке будущего.

Накануне политики закрыли извечную тему о том, что "Россия собирается поглощать Беларусь". Такими выбросами не первый раз хотят затормозить сближение Минска и Москвы.

"У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. Просто нет целесообразности в этом",- подчеркнул российский лидер, отвечая журналистам на вопрос о подобных домыслах.

Александр Лукашенко согласился со сказанным, но сделал важное дополнение."Не просто в своем подавляющем большинстве, а это тезисы (о поглощении - прим.) из-за рубежа наших беглых. Вот они, пару тысяч, сбежали туда, деньги-то надо зарабатывать (а просто так ничего не платят), вот им и подбрасывают. Они даже не пишут их. Эти тезисы им подбрасывают",- сказал он.

Глава белорусского государства отметил, что соответствующие тезисы о поглощении звучали и накануне визита Владимира Путина в Минск.

"Говорить о том, что кто-то кого-то поглощает... Встает вопрос, а зачем? Россия всегда шла нам навстречу. Нет сегодня ни одного вопроса, который не решили. Мы идем навстречу Российской Федерации в самую трудную минуту",- отметил Александр Лукашенко.

"Если кто-то думает нас сегодня разорвать, вбить клин - не получится. В 2020 году не он меня атаковал вот тут по периметру. Не Россия. Россия протянула нам руку. А нас оттуда долбали (с Запада - прим.). Они хотели лишить нас и независимости, и суверенитета одновременно. Поэтому чего тут говорить? Просто еще один раз: не получится у них разорвать наши отношения. Они будут только укрепляться. А базу сегодня мы фактически с президентом и нашими коллегами создали для будущего рывка вперед. Мы его совершим",- подчеркнул белорусский лидер.

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в г. Минске



Недоброжелатели уже не знают, что делать, как нас разделить - Россию и Беларусь. Ведь в актах демократии, которые принимались в США, в открытую было сказано, что не признают Союзное государство. Эти нападки будут только увеличиваться, но противостоять этому можем только одним способом - сильным Союзным государством.

Сейчас мы должны собрать все свои силы и стремиться вместе сделать наши страны, если мы говорим о гражданах Республики Беларусь, лучше, краше и действительно сплотиться вокруг лидера и реализовать поставленные задачи. Я вижу, что похожее понимание сформировалось и у российской стороны. Россияне тоже понимают, что мы плывем в одной лодке, мы делаем одно дело и никуда не денемся. Поэтому только взаимовыгодное уважение, взаимовыгодное сотрудничество позволит нам противодействовать нашим контрагентам. У нас сильный Президент, он наделен конституционными полномочиями, его уже длительная политическая государственная карьера доказала, что для него суверенитет нашей страны, территориальная целостность, права и свободы наших граждан и народа в целом являются основной целью. Дмитрий Роговцов, декан факультета Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова, кандидат политических наук, доцент