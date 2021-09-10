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Итоги переговоров глав государств Беларуси и России: 28 союзных программ согласованы
28 союзных программ с Россией согласованы. Таков итог переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые накануне допоздна проходили в Москве. В документах прописаны главные экономические моменты: от поставок энергоносителей, выхода на единые принципы аграрной и промышленной политики до соцгарантий. Все это фундамент, вторя друг другу, скажут президенты журналистам.
Союзное государство - уникальное интеграционное объединение, которое Минск и Москва уже давно выстраивают как полноправные партнеры. Главное - это равные права для субъектов хозяйствования наших стран. Основа основ. Говорить о политических надстройках и единой валюте преждевременно. Об общей безопасности и международной ситуации - самое время - актуально. Эти темы тоже затронули в переговорах. Из Москвы - Наталья Бреус.
Встречаться для обсуждения союзных программ президентам Беларуси и России приходилось за последнее время не раз. Плотно за апгрейд интеграционного проекта взялись три года назад. Это стало ответом на критику - мол, союз есть, движения нет. Правительства корпели над союзными программами, где экономика - прежде всего.
Это будет прорыв. Прорыв во многих сферах. Это не тайна. Мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали.
В. Путин: Нужно активизировать усилия для поднятия конкурентоспособности экономик Беларуси и России
Падение мирового ВВП - более 3 %, а торговли еще больше. Это нас тоже побуждает к тому, чтобы активизировать усилия для поднятия конкурентоспособности наших экономик и для того, чтобы использовать по максимуму преимущества, которые дает Союзное государство.
Хоть правительства проделали колоссальную работу, предсказать длительность переговоров не брался никто. Но за время пандемии журналисты так соскучились по очному формату, что ожидание было точно не в тягость. Редкий в это пандемийное время случай работать "в полях"!
У российского пула такая возможность в этом году была разве что на встрече с Байденом, Меркель и вот сейчас с Лукашенко. Ожидая президентов, журналисты осаждали пресс-секретарей лидеров.
Д. Песков: Путин планирует приехать в Минск осенью
Выйдя к прессе, президенты сообщили - 28 союзных программ согласованы. В них четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: построение общих финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализация общей промышленной и сельскохозяйственной политики, повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан стран.
Чтобы не пересказывать содержание рассмотренных документов, они будут обнародованы, это не секрет, выделю самое главное в них - это равные права для субъектов хозяйствования наших стран - Беларуси и России. Те самые равные условия, о необходимости которых различные представители Беларуси, в том числе я как Президент, говорим на протяжении многих лет. Это основа основ. Мы полноправные партнеры. Для всех компаний на рынках Беларуси и России должна быть честная конкуренция. Именно ради равноправия, выгодной кооперации, плодотворного сотрудничества и затевалась белорусско-российская интеграция.
Достигнуты договоренности и по весьма чувствительным для белорусской стороны вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители. По итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Беларуси на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года.
Союзное государство - уникальное интеграционное объединение, которое Минск и Москва выстраивают уже давно - не без проблем, но всегда находят общий язык. Белорусы и россияне не чувствуют себя чужими: могут свободно передвигаться, получать образование, работать. Это дорогого стоит.
Но впору спросить наших критиков в Беларуси - именно в Беларуси, которые очень много (и беглые, и живущие в Беларуси так называемые оппозиционеры) критикуя меня и власть, кричали, вот я хочу спросить у них, а у критиков нашей интеграции в России хочу поинтересоваться: "И где вы видите здесь гирю на ноге Российской Федерации?". Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах нет и быть не могло, все нацелено, как было сказано Президентом России, на рост благосостояния наших народов. И надо, наверное, уже поставить точку в этих всех разговорах - наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер.
Беларусь и Россия, как бульдозер, расчищают пространство для интеграции в регионе
Это только она первый взгляд "дело двойки". Союзная интеграция - пример для подражания. Если Минск и Москва смогли, то у ЕАЭС все получится.
Мы показываем пример, каким образом надо двигаться в ЕврАзЭС и в СНГ тем более. То есть мы, как бульдозер, идем впереди, расчищая дорогу для будущих, мы надеемся, объединений и союзных объединений на постсоветском пространстве.
Позволят ли нынешние договоренности обнулить ворох застарелых проблем и что дальше? Из этой серии были вопросы журналистов. Президенты скажут - делаем все, чтобы сложностей в сотрудничестве было меньше. Прозвучало - Беларусь может рассчитывать на поддержку России, в том числе кредитную. Говорить о политических надстройках и единой валюте пока преждевременно.
Беларусь и Россия будут наращивать совместное противодействие общим вызовам и угрозам
Об общей безопасности, обороне и международной ситуации - самое время. Что такое "афганское эхо", уже почувствовали и в Беларуси. Мигрантский кризис на европейских границах набирает обороты.
Мы их не звали, и они вообще к нам не идут, они через нас идут туда, куда их позвали. Берите, это ваша проблема. Такова наша позиция. И потом что вы от нас требуете? Вы против нас каждый день вводите все новые и новые санкции. Мы уже по санкциям опередили на порядок Российскую Федерацию. Буквально за полгода они ввели столько санкций, и я что, должен их или белорусский народ должен их защищать на границе? Нет. Они свернули все программы под договор о реадмиссии, и вы это знаете. Так получайте теперь плоды своей политики. И посмотрите на их лицо - не буду хлестко говорить, а мог бы сказать - посмотрите на их лицо демократическое, они же стреляют, они собаками травят, ловят, допустим, в Польше, ловят в Литве, организуют в группы этих мигрантов и гонят через границу к нам.
Что еще из интересного и полезного. Например, на ура была воспринята новость о том, что Россия снимает все ковидные ограничения в пассажирском авиасообщении с Беларусью. Хороший знак!
Как и цифра общей торговли - она вернулась на траекторию роста. Еще пристальнее на экономику посмотрят правительства. Дошлифовка союзных программ - теперь их миссия.
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