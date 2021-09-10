Итоги переговоров глав государств Беларуси и России: 28 союзных программ согласованы

Мы их не звали, и они вообще к нам не идут, они через нас идут туда, куда их позвали. Берите, это ваша проблема. Такова наша позиция. И потом что вы от нас требуете? Вы против нас каждый день вводите все новые и новые санкции. Мы уже по санкциям опередили на порядок Российскую Федерацию. Буквально за полгода они ввели столько санкций, и я что, должен их или белорусский народ должен их защищать на границе? Нет. Они свернули все программы под договор о реадмиссии, и вы это знаете. Так получайте теперь плоды своей политики. И посмотрите на их лицо - не буду хлестко говорить, а мог бы сказать - посмотрите на их лицо демократическое, они же стреляют, они собаками травят, ловят, допустим, в Польше, ловят в Литве, организуют в группы этих мигрантов и гонят через границу к нам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь