Итоги переговоров Лукашенко и Путина в Минске активно обсуждают эксперты

Избавиться от любых ограничений, больше встраивать друг друга в промышленные кооперационные цепочки, наращивать товарооборот и региональное сотрудничество. Накануне в Минске прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Президент провели несколько совещаний - в узком и расширенном форматах. Основные экономические темы: транспорт, газ и нефть, инвестиции и мобильная связь. По всем приняты решения, как и в вопросах обороны. Журналисты смогли задать вопросы в том числе по мирным переговорам в Украине - как сейчас видят лидеры развитие этой ситуации?

Это пятый раз, когда Лукашенко и Путин в этом году проводят переговоры очно. И это тоже определенный политический сигнал для мира - прозвучал тезис "подлинно стратегические партнеры". Глобально нерешенных вопросов сейчас между сторонами нет. Президенты провели совещание в узком и широком форматах, с двух сторон участвовали делегации с ключевыми государственными лицами: министрами иностранных дел и обороны, руководством Союзного государства.

Российская сторона приехала с новым составом правительства. Товарооборот Беларуси и России сегодня стремится к 49 млрд долларов. Причем 90% сделок проходит в национальных валютах, что уже говорит о безопасности для финансовой стороны. В этом году прямые инвестиции с российской стороны в Беларусь составили больше 1 млрд долларов - партнеры стараются создавать совместные компании и больше встраивать друг друга в промышленные цепочки. Санкции, с одной стороны, конечно, чувствительны, а с другой, дают импульс развитию с надежными соседями. На международной арене Беларусь и России также продолжают придерживаться общих позиций - Россия активно включена в процесс вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Это огромный рынок в азиатском регионе и новый центр многополярного мира.







"На сегодняшний день, надо признать, нерешенных вопросов у нас нет. Уверен, что в будущем будем работать. Должны раз и навсегда искоренить сохраняющиеся ограничения. В противном случае народы нас не поймут. Мы затронули и мировую повестку с учетом тех беспрецедентных вызовов, который сегодня существуют. Наши позиции сегодня полностью совпадают. И мы не свернем с позиции установления многополярного мира. Мы решили вопросы по транспорту, мы по-другому посмотрели на региональное сотрудничество, вот сейчас пройдет Форум регионов в Витебске - мы вас приглашаем", - отметил Президент Беларуси.

Прямые контакты в экономике - залог результата. И именно региональному сотрудничеству сейчас нужна поддержка в авиа- и транспортном сообщении. Беларусь плотно работает с ближайшими регионами - Москва, Ленинград и область, Смоленск, Брянск, но есть потенциал и в Мурманске, Приморье, Татарстане, Магадане, Новгороде.

Российские губернаторы с завидным постоянством приезжают в Минск на переговоры - отсюда в том числе и успех двусторонних контактов. Отдельно во время официального визита звучала тема сотрудничества в обороне - в составе делегации в Минск приехал и новый глава российского военного ведомства. У Беларуси и России одно оборонительное пространство.





Соединение двух военных потенциалов дает абсолютную гарантию в военно-стратегическом значении. Конечно, никакие угрозы со стороны западных противников не будут иметь никакого успеха, при том, что с географической позиции ситуация непростая - Беларусь со всех сторон окружена: Украина, Литва, Польша. Вот в этом отношении российско-белорусский союз - это мощный щит против данной агрессии. Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия)

Журналисты спросили у президентов про совместные тактические ядерные учения. Ответ: это "сегодняшняя реальность", обязательная для нашей безопасности. Что касается мирных переговоров по Украине, их можно будет продолжить только с учетом тех договоренностей, которые уже были достигнуты в Беларуси и Турции. И, конечно, только с легитимной властью. Полномочия Владимира Зеленского, напомним, истекли.





Владимир Путин, президент России:

Мы видим, сейчас опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются. Но возвращаются, не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Беларуси и Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия)

Президент Беларуси согласился с позицией российского коллеги: "Юридической чистоты здесь нет и быть не может, потому что там "глубокая демократия", вы же понимаете. Все там задушено. Меня или нас часто упрекают, что мы диктаторы, еще кого-то к этому пришивают. Вот она демократия: ни Конституционный Суд, ни другие суды ничего не могут сказать. Поэтому юридической чистоты нет и быть не может в этой ситуации".



В то же время Александр Лукашенко считает, что на вопросы войны и мира - главные вопросы - эта ситуация никак не влияет. "Все равно ни нынешний Президент, ни будущий, я думаю, решать эти большие вопросы, которые стоят перед государством Украины, перед народом Украины, не будут. Вы знаете, кто будет решать: за океаном уже многое решено, что не решено, они решат потом", - подчеркнул глава государства.



"Я глубоко анализировал для себя эти проблемы с полномочиями Владимира Александровича. Сейчас я понял, что это все бесполезно", - добавил Александр Лукашенко.

Такие твердые позиции, по мнению экспертов, противники не ожидают. Но тем не менее, других "условий" уже очевидно не будет.

В. Колташов: Беларусь и Россия хотят мира!





Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия):

Запад хотел бы увидеть растерянность, хотел бы услышать расплывчатые формулировки про то, что мы просто за мир, что нужен переговорный процесс: ну какой с ними процесс, о чем с ними сейчас разговаривать. Они ведут себя крайне агрессивно. И здесь большой вопрос к населению ЕС, к населению той же Литвы и Польши. Они вообще понимают, куда их толкают? Беларусь и Россия хотят мира, и очень давно! Говорят об этом постоянно. Руководство Беларуси стремилось, чтобы Беларусь ни в какие конфликты не влазила. Чтобы занималась только экономикой и вопросами благополучия граждан. Но приходится показывать клыки и быть настороже. Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия)

Договоренности по энергоресурсам и мобильной сети

Еще две темы в рейтинге запросов. Первая - договорились ли стороны по энергоресурсам? Ответ: да. Причем в формулировке: на долгий срок. И вторая новость для граждан двух стран, особенно тех, кто много ездит. Есть решение по единой "домашней" сети для мобильных операторов Беларуси и России.



Официальный визит продлился 25 часов

В переговорах двух лидеров будет достаточно и неформальной части. В общей сложности официальный визит продлился 25 часов (это посчитал Пул Первого). После чего накануне вечером российский борт отправился домой.