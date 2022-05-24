Итоги переговоров Лукашенко и Путина в Сочи обсуждают эксперты

Нам очень важно использовать весь инструментарий для того, чтобы потенциал Союзного государства был максимально использован, в том числе сегодня, как ответ на неправомерное санкционное давление, которое Запад последовательно проявляет по отношению к Беларуси и России. Мы выходим на иной уровень взаимодействия в промышленности, формирования новых программ импортозамещения. Прежде всего машиностроение, поддержка продукции машиностроительного комплекса, выпуск большегрузных автомобилей. Естественно, мы сегодня говорим о поддержке тех производителей, которые сегодня выпускают дорожную, уборочную, технику по уборке зерновых. Мы прошли все те споры, когда выясняли, чей комбайн лучше. Сегодня мы принципиально больше помогаем друг другу. Производственники это видят и чувствуют. Конечно, особая работа, в том числе в рамках Союзного государства посвящена микроэлектронике. Сегодня мы вынужденно меняем логистику перемещения наших товаров. Но самое главное, мы это делаем на фундаменте взаимопонимания, товарищеского учета интересов друг друга и поддержки.

Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства