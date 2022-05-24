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Итоги переговоров Лукашенко и Путина в Сочи обсуждают эксперты
Союзное экономическое строительство и военно-политическое единство. 23 мая президенты Беларуси и России провели большой переговорный день. Только официальная часть встречи длилась 4 часа и 50 минут. Плюс неформальное общение. Спектр актуальных тем требует серьезной проработки на высшем уровне. В первую очередь речь об отпоре санкционному давлению. Перестраиваться пришлось быстро, в некоторых отраслях практически в ручном режиме. Понятно, что ограничения наносят ущерб, но какой вырисовывается общая картина? Разбирался Алексей Мартиненок.
Союзная экономика в санкционных условиях
Глобальное мировое переустройство оказывает серьезное влияние на наш регион. Тем не менее в нынешнем экономическом шторме Союзное государство выглядит достойно. Санкционный прессинг подтолкнул Беларусь и Россию к максимальному сближению. В Сочи оба лидера дали оценку тому, как работает общий механизм на настройках принципиально нового уровня. Рецепт найден, есть и результат.
Президент: Экономика в России и Союзном государстве неожиданно интенсивно укрепляется
Экономика в России и вообще у нас в союзе не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется. Возьмите инфляцию, возьмите безработицу. Она оказалась меньше. Падает уровень безработицы. Это хорошо. И рубль укрепляется бешеными темпами. Чтобы мы тут не переборщили. Поэтому неожиданные вещи происходят. Это для них неожиданные. Мы-то ожидали, что это будет. Это время возможностей.
Ставка на импортозамещение и кооперацию. Эксперты видят потенциал в машиностроении, сельском хозяйстве, микроэлектронике, медицине, науке и многом другом. Это на фоне того, что в прошлом году между странами уже установлен рекордный товарооборот - больше 38 миллиардов долларов. Небольшая Беларусь в пятерке крупнейших торговых партнеров России, и резервы еще есть.
Мезенцев: Надо максимально использовать потенциал Союзного государства
Нам очень важно использовать весь инструментарий для того, чтобы потенциал Союзного государства был максимально использован, в том числе сегодня, как ответ на неправомерное санкционное давление, которое Запад последовательно проявляет по отношению к Беларуси и России. Мы выходим на иной уровень взаимодействия в промышленности, формирования новых программ импортозамещения. Прежде всего машиностроение, поддержка продукции машиностроительного комплекса, выпуск большегрузных автомобилей. Естественно, мы сегодня говорим о поддержке тех производителей, которые сегодня выпускают дорожную, уборочную, технику по уборке зерновых. Мы прошли все те споры, когда выясняли, чей комбайн лучше. Сегодня мы принципиально больше помогаем друг другу. Производственники это видят и чувствуют. Конечно, особая работа, в том числе в рамках Союзного государства посвящена микроэлектронике. Сегодня мы вынужденно меняем логистику перемещения наших товаров. Но самое главное, мы это делаем на фундаменте взаимопонимания, товарищеского учета интересов друг друга и поддержки.
Гибридная война против Союзного государства
Против Союзного государства развязана гибридная война. Посчитано, что только в отношении России уже введено больше десяти тысяч санкций. Каждая из них не только вызов, но и возможность стать сильнее.
Малькевич: Программы Союзного государства по импортозамещению - это инвестиции в самих себя
Только свои интересы они преследуют по расчленению наших государств, по превращению нас в ресурсно-сырьевые придатки Запада и по лишению нас субъектности. И теперь нужно перейти на новый уровень, нужен рывок. Понимая, что это надолго, может, и навсегда, мы должны реально заняться импортозамещением. По-старому не будет. В чем проблема делать свою мебель, технику, создавать продукты, в частности, белорусские прекрасные. Мы можем это делать. Значит, мы должны и в остальных сферах заниматься импортозамещением, выталкивая западную продукцию, создавая у себя десятки, сотни тысяч рабочих мест, инвестируя в самих себя. Это сейчас, мне кажется, глубочайший, серьезнейший вызов, который перед нами стоит.
Политическая повестка переговоров в Сочи
В Сочи обсуждали и актуальную политическую повестку. В украинской диспозиции на неделе появился новый ракурс, его в ходе переговоров озвучил Александр Лукашенко. Под видом помощи западные страны могут нарушить территориальную целостность Украины.
Эксперты о планах Запада в отношении Украины
Если мы говорим о потенциальном разделе Украины, то, безусловно, такие планы есть. Польша хотела вернуть себе часть территорий, которые были отделены от Польши по результатам Второй мировой войны. Политики совершенно не скрывают, что они хотели бы вернуться в границы 1939 года. В рамках такого раздела Украины они получили бы желаемые территории.
Украина отказывается от суверенитета?
Тем временем и сама Украина готовит закон об особом статусе поляков, который предусматривает равные права для граждан двух стран. До этого польский лидер Анджей Дуда заявлял о том, что между Украиной и Польшей не будет границ, они будут "отстраивать совместно общее счастье и общую силу". По сути, Киеву открыто предлагают отказаться от суверенитета. Как доказывает история, это один из ключевых пунктов приема в европейскую семью зависимых народов.
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