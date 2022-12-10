Итоги саммита ЕАЭС - страны продолжат движение на сближение

Итоги саммита ЕАЭС. Накануне в Бишкеке прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Страны продолжат движение на сближение. И это должно быть не только на бумаге, но и в большем количестве конкретных проектов.

Так, главы Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Армении договорились об упрощенных механизмах субсидирования совместных проектов. А их запланировано больше 150 на 270 миллиардов долларов. Есть подвижки в энергетической сфере - стороны идут к общему рынку. Говорили, и белорусская сторона в этом вопросе принципиальна, о снятии внутренних торговых барьеров. Только такая стратегия делает Союз устойчивым к внешнему давлению. Есть огромный рынок, есть что и кому продавать, но, чтобы схема работала, не могут национальные интересы каждого из государств стоять над союзными. Плюс переход на свои валюты - не менее важная составляющая.

Необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему нашего союза. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах. Беларусь и Россия уже ушли в основных расчетах от доллара. Важно, чтобы и другие партнеры активно подключились к этому процессу. Считаю, что у нас в принципе не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Это суть организации нашего союза. Это решит две главнейшие задачи: по обеспечению национальных рынков товарами критического импорта и координации действий при экспорте стратегически важных товаров, в первую очередь продовольствия. Александр Лукашенко, президент Беларуси





Свободная торговля с третьими странами - один из приоритетов ЕАЭС

Затруднений не должны чувствовать ни участники сделок, ни перевозчики - так рынок ЕАЭС станет привлекательнее и для третьих стран. Уже сейчас ведутся переговоры о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индонезией, Ираном. Что касается ухода от доллара и евро, эта задача ставилась перед союзом с момента его основания. Все ускорилось, когда вопрос расчетов стал не только вопросом экономики.





Сергей Рекеда, гендиректор Центра изучения перспектив интеграции (Россия): Стало понятно, что это не только вопрос экономической самостоятельности, но и вопрос безопасности. Чем больше мы используем компрометирующие себя, тем меньше вероятность того, что эти финансовые ресурсы будут изъяты и использованы другими враждебными странами. Александр Лукашенко, президент Беларуси









Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист (Россия): Сами валюты, будучи применяемы в расчетах международной торговли, получают дополнительное товарное обеспечение и, естественно, будут более сильными. Российский рубль должен доказать, что он способен быть устойчивым и способен выполнять роль центральной, объединяющей и резервной валюты. Александр Лукашенко, президент Беларуси





Заявления Меркель дает возможность миру посмотреть на события в Украине под другим углом

Кроме официальной повестки, на саммите журналисты, конечно, искали возможность поговорить и про внешнюю политическую ситуацию. Заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения по Украине были ничем иным, кроме как попыткой выиграть время для Киева, чтобы подготовиться к войне, дали возможность миру посмотреть на конфликт под другим углом.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Меркель. Я тоже этого не ожидал. И Президент России об этом сказал - он не ожидал такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко. Она хочет быть в тренде. Минские соглашения и позиция Меркель, как и других, в том числе и Порошенко, были тогда очень серьезны. Представляете, после минских заседаний весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали эти соглашения. Прекратилась война, перестали гибнуть люди. Все это позитивно оценивали. Александр Лукашенко, президент Беларуси

Александр Лукашенко уверен, что не все так просто, как сейчас звучит в аналогичных заявлениях Ангелы Меркель и Петра Порошенко: "Сегодня на том фоне разговаривать о том, что они с Порошенко, этот Олланд (экс-президент Франции Франсуа Олланд - прим. БелТА), которого она за руку водила на моих глазах, они якобы провели тайную операцию, обманули всех, прежде всего Россию, Путина и всех в мире - дали паузу, возможность украинскую армию подготовить к этой войне. Если бы это было так, это слишком просто. Вот обманули, подготовились к войне и воюют сейчас. Ну, если это так (это не так), чего тогда выть и стенать, что идет война? Вы к ней готовились".





Глава государства поделился информацией, что в 2021-2022 годах с Донбасса должна была начаться война против России. "Мы точно знаем (в ближайшее время, я Путину сказал, мы обнародуем эти факты), как они должны были после 2020 года - мятежа в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области с войсками НАТО (захватят у нас власть), начать войну против России с Донбасса", - заявил белорусский лидер.

По его словам, причиной должно было послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война в 2021-м, может, 2022 году. Россия сработала на опережение.

Меркель, возможно, и проговорила здесь по Фрейду, указав, что Минские соглашения Западу нужны были в первую очередь для того, чтобы не допустить полного разгрома Украины. А этот разгром после Дебальцево был просто очевиден. Если бы мы после дебальцевского котла, когда была уничтожена основная боеспособная часть украинской армии, пошли бы вперед, то сейчас бы российские войска и союзные им силы, занимавшиеся тогда денацификацией и демилитаризацией Украины, были бы в Киеве или в Львове. И вообще подошли бы до западной границы Украины. И проблема с нацизмом в Украине уже отсутствовала бы. Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия)

Следующий саммит ЕЭАС пройдет в России