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Итоги VI Форума регионов Беларуси и России - в эксклюзивном интервью с Михаилом Мясниковичем
Начнем программу с разговора о главном событии уходящей недели. Шестой Форум регионов Беларуси и России, который принимал Санкт-Петербург, стал очередным не только экономическим, но и политическим шагом двух стран навстречу друг другу. Еще до начала официальной части было заявлено, что отдельное внимание главы государств уделят теме союзного строительства. Ведь нынешний год - юбилейный. 20 лет назад был подписан Договор о создании Союзного государства. До знаковой даты - 8 декабря - осталось меньше полугода. На это обратил внимание Александр Лукашенко. Правда, в особом контексте. Процитирую: "А что мы будем говорить в 20-летие?. Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы".
Эта фраза нашего Президента стала, во-первых, самой цитируемой в СМИ, а еще заставила по-новому взглянуть на процессы, происходящие по линии Минск - Москва в целом. Да, за 2 дня в Петербурге был подписан действительно широкий пакет контрактов. Также важно, что у наших стран есть платформа и для дальнейшего движения вперед - и экономическая, и социальная, и историческая. Конечно, договоренности на сотни миллионов это хорошо! Но результат интеграции должны реально чувствовать именно простые люди.
Десятки мероприятий, тысяча участников, открытые, а порой и острые диалоги, какие могут себе позволить только по-настоящему близкие и честные друг перед другом партнеры. Хотя слово "партнеры" в белорусско-российском контексте звучит даже как-то мелко. И сегодня мы постараемся еще более подробно рассказать о том, как выстраивается стратегия дальнейшей союзной жизни. Начнем с мнения одного из ключевых спикеров форума - председателя Совета Республики Михаила Мясниковича.
Что нужно сделать, чтобы единый экономический рынок Союзного государства заработал в полную силу? Как усилить транспортные возможности двух стран? Контракты, возможности, перспективы. Итоги форума - в эксклюзивном интервью (видео).
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