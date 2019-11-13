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Итоги визита Президента Беларуси в Австрию. Мнения экспертов

Эксперты единодушны во мнении, что именно с Австрии начинается новая страница не только в двустороннем сотрудничестве официальных Минска и Вены, но и в отношениях Беларуси с Евросоюзом (видео).

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