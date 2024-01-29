Итоги заседания Высшего госсовета Союзного государства - о чем договорились Минск и Москва

Главные новости в эти дни получаем из Санкт-Петербурга, там прошел большой белорусско-российский переговорный марафон. Сегодня на заседании Высшего госсовета Союзного государства утверждены Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на предстоящие три года.

Не лишним будет напомнить, что за два минувших года Беларусь и Россия прошли путь, который раньше занял бы десятилетие. Так, товарооборот двух стран в 2019 году был выше 33 млрд долларов, в 2020-м - 29,5 млрд долларов. В 2021-м наблюдали значительный рост и общая копилка составила уже 40 млрд долларов, а в 2022 она выросла до 50 млрд.

Причем двусторонние отношения - это не только торговля, но и кооперация. Только в 2023 году созданы совместные сборочные центры, открыты новые производства сельхозтехники в Новосибирской области и в Татарстане. В Башкортостане с нуля за 9 месяцев построили и запустили завод по выпуску зерносушильных комплексов. В Краснодарском крае начата сборка комбайнов, зерновозов на базе шасси Минского автомобильного завода. Стартовало строительство мультибрендового торгово-сервисного центра Belarus по продаже, обслуживанию и ремонту белорусской техники. Расширяется в российских регионах и сеть белорусских магазинов, где можно купить продукты питания, нашу одежду, обувь, мебель и текстиль.

Итак, план действий по нашей интеграции - это продолжение работы по укреплению единого экономического пространства и снятию оставшихся препятствий в торговле. Так, в промышленной сфере одной из главных задач, по мнению Александра Лукашенко, стало сотрудничество по импортозамещению. С помощью Беларуси Россия решает непростые для себя вопросы. Также утверждена Стратегия научно-технологического развития объединения до 2035 года и принято решение о создании медиакомпании Союзного государства. Подробности смотрите в репортаже Натальи Бреус.

Формат сотрудничества Беларуси и России неслучайно называют уникальным. Уникальность чувствуется и по переговорам первых лиц. Говорящие детали - на заседание Высшего госсовета президенты приезжают на одном авто. Источники утверждают, что все эти дни так и передвигались по Стрельне.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства - это по сути встреча политического истеблишмента Беларуси и России. Их миссия непростая - двигать интеграцию и противостоять нападкам за союзные планы по экономическому сближению, которые оппонентам Минска и Москвы давно режут глаза.

"Товарооборот вырос и наше сплочение, понимание общих задач, обеспечение конкурентоспособности и неумение сдаваться под давление", - отметил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Обострение ситуации в мире и вокруг наших стран подстегнуло интеграцию. Апгрейд союзных договоренностей двухгодичной давности уже принес свои плоды. Это стало в том числе ответом на санкции, политические ультиматумы Запада и экономический прессинг.

Наш товарооборот с Россией растет. За прошлый и позапрошлый год по показателям экспорта мы выходим на рекордные показатели. Плюс 12 % составил экспорт в Россию. Во внешней торговле мы вышли на положительное сальдо с нашим основным партнером, и нас это очень удовлетворяет. Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси

"Это будет новый импульс в отношениях. Мы сверяем часы, принимаем важные решения как для Беларуси, так и для России. Для нас это знаковое событие всегда", - сказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Лукашенко и Путин общались, по сути, все выходные. И во время памятных мероприятий (Великая Отечественная - это наша общая боль), и открывая новую зимовочную станцию в Антарктиде, где ученым непочатый край работы, и посещая ледовую арену в Питере. Но это лишь верхушка айсберга. Накануне наш Президент рассказал, что вместе с коллегой серьезно погрузились в вопросы экономики и военно-промышленных комплексов.

В преддверии встречи "шлифанули" повестку. На правах председателя Высшего госсовета Александр Лукашенко дал старт работе.

Я сердечно благодарю всех российских коллег, лично Президента России затрадиционное гостеприимство, теплый прием вПитере. Вы, наверное, знаете. Мы плотно два дня, можно сказать, двое суток работаем, перешли плавно втретьи сутки, сделали немало добрых дел. Вы также наблюдали заэтим. Заключительное мероприятие этих дней- заседание Высшего государственного совета. Поэтому унас сложилась традиция. Владимир Владимирович, ябы попросил, чтобы Вы начали, как хозяин этого хорошего дела, высказались. Александр Лукашенко, Президент Беларуси



Российский Президент поблагодарил за внимание к памятным датам, ведь общая история и ценности - это прочная основа для союзничества; отметил эффект 28 союзных программ - созданы условия для совместной работы по минимизации ущерба от незаконных западных рестрикций; вспомнил важные совместные проекты - завершение строительства белорусской АЭС и предстоящий полет нашего космонавта в космос.

Важно, что Россия и Беларусь в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействуют на мировой арене, неизменно оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку. Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или во многом близки. Владимир Путин, Президент России

Политик добавил, что подготовленная к заседанию Программа согласованных действий Союзного государства в области внешней политики на период до 2026 года "безусловно, послужит продолжению и развитию еще более тесной российско-белорусской координации в международных делах".

"В интересах формирования по-настоящему многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства, обеспечения равной и неделимой безопасности мы будем работать совместно. Бразды правления судовольствием передаю Александру Григорьевичу Лукашенко, Председателю Высшего госсовета Союзного государства", - заверил Президент России.

Мы действительно очень серьезно поработали эти два дня. Можно прямо сказать: от Южного полюса до Северного. Обсудили проблемы и Антарктиды - создаются там более комфортные условия для работы россиян, зимовочный комплекс создан. Но самое важное, что там никто ничего не делит. Белорусы работают вместе с россиянами. Наша станция рядом. И всяческая помощь - и научная, и в быту - оказывается белорусским специалистам, которые там размещены. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Александр Лукашенко продолжил: "Дальше мы с Владимиром Владимировичем с юга шли на север. Подвергли анализу те события, которые происходят в мире. Возьмите наше стремление - России и Беларуси, Китайской Народной Республики. В авангарде этого идет Россия, потому что она больше всего нагрузку несет. И страдает больше, чем кто-либо".

Президент подчеркнул, что наступление многополярного мира и нежелание нынешнего монополиста сдавать позиции приводит к конфликтам в разных точках на карте мира. "И хуситы, и Ближний Восток, и Южно-Китайское море, проблемы с Тайванем - это все от того, что грядет многополярный мир. Как говорил министр иностранных дел России, этого не хочется монополисту. Вот разными методами и пытаются удержать однополярный мир. Дошли до вооруженных конфликтов", - констатировал Александр Лукашенко.

По его словам, на переговорах с Владимиром Путиным обсуждались и вопросы экономического сотрудничества, в том числе со странами Азии и Африки: "Обсуждали мы и работу на Азиатском континенте, особенно в Африке, куда нас зовут. Они действительно нас там ждут, прежде всего Российскую Федерацию с огромными возможностями".

Александр Лукашенко также отметил работу по развитию грузоперевозок по Северному морскому пути. "Мы бы очень хотели, чтобы эта программа была быстрее реализована. Нам бы легче было работать. Как видите, целый комплекс вопросов - с юга на север", - подчеркнул он.

В чем еще особенность момента. Встреча проходит в преддверии важных внутриполитических событий, причем и в России, и в Беларуси. Давление и возможность провокаций в такие моменты только усиливаются.

Впервые в истории Беларуси 25 февраля нынешнего года состоится единый день голосования. По примеру России мы также установили конституционно единый день голосования. В этот день будут избраны депутаты парламента, местных советов (у нас областные, районные и сельские сохранены советы, как это было в советские времена.). И 17 марта пройдут президентские выборы в России. Период такой непростой, но, как вы видите, он проходит спокойно. И я уверен, мы спокойно подойдем к этим датам и так же спокойно проведем эти мероприятия. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Политика политикой, но во главу угла в Союзном государстве ставят экономику. Итоги 2023 года радуют: обновим исторический максимум торговли товарами и услугами - ждем итоговую цифру почти в 54 млрд. долларов. Работы по снятию оставшихся препятствий в торговле еще хватает. Но ВВП растет - промышленность и АПК в частности.

Достижение высоких показателей - во многом результат выполнения мероприятий 28 союзных программ, в рамках которых приняты принципиальные решения. Но нам предстоит еще выработать общие критерии оценки эффективности их реализации. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

В качестве главной задачи в промышленной сфере Президент обозначил активизацию сотрудничества в сфере импортозамещения. При этом уже сделано немало. "Здесь очень много сделано. Мы многое поняли, что не понимали еще два года тому назад. Нас не удалось поставить на колени. Наоборот, мы мобилизовались и сделали немало. Подписаны базовые межправительственные соглашения о признании технологических операций, о развитии микроэлектронных технологий, проектировании и производстве электронной компонентной базы, электронного машиностроения, о единой промышленной политике. Вчера мы с Владимиром Владимировичем в середине дня очень внимательно проанализировали эти вопросы на примере микроэлектроники", - сказал Александр Лукашенко.

"Убежден, подготовленный к подписанию декрет на деле обеспечит взаимное признание технологических операций. Считаю, что правительствам следует в кратчайшие сроки принять меры по его безоговорочной реализации, без каких-либо отступлений и изъятий", - заявил глава белорусского государства.

Все согласованные программы по импортозамещению набирают обороты. В общем портфеле их уже два с половиной десятка. Главный интерес - машинпром. За счет белорусских возможностей Россия решает сложные для себя вопросы.

Кредиты реализуются не только с целью экономики Беларуси, но и для того, чтобы решить все вопросы, которые есть в России. То есть те компетенции, которых сегодня не хватает в России. И сегодня мы говорили, что на этом процессе не нужно останавливаться, а нужно находить новые и большие проекты. Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси

Среди задач Союзного государства - во что бы то ни стало устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров, выравнять условия для предприятий, ликвидировать барьеры в сфере госзакупок, снять ограничения для транзита товаров. Неновые темы в двустороннем сотрудничестве, шероховатостей хватает. Нужны решения.

Особо отмечу, что мы пока полностью не определились по самым главным вопросам. Это касается создания единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Как раз то время, когда мы можем спокойно принимать эти решения. Они будут выгодны и для России, и для Беларуси. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

По его словам, эти принципиально важные темы регулярно обсуждаются на переговорах с Президентом России. "Договоренности достигнуты. Думаю, что правительствам надо активнее реализовывать эти договоренности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Упомянул Президент и о логистике перевозок белорусских экспортных грузов через российские порты. В этом плане есть предложения по увеличению пропускной способности Октябрьской железной дороги в направлении портов Санкт-Петербурга. "Миллионы тонн белорусских грузов переориентированы с портов балтийских государств на Санкт-Петербург, Мурманск, черноморские порты. Но напряжение существует. Мы с Владимиром Владимировичем месяца три назад обсуждали эту проблему. Приняли решение, что Октябрьская железная дорога в направлении Питера должна более интенсивно работать. Там на первом этапе нужны и небольшие деньги, и небольшая работа, чтобы разъезды восстановить. Там были эти разъезды, но когда Украина отошла, сложилось то, что сложилось. Поэтому и для России важно, и для Беларуси восстановить поток грузов в этом направлении", - поделился деталями белорусский лидер.

Но в повестке не только экономика. Обсуждали урегулирование вопросов общей собственности, утверждение Стратегии научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года и создание союзного медиахолдинга.

"Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Многие называют это войной. Но, слава богу, пока еще даже в СМИ мы к войне не подошли. Но противостояние серьезное. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг с учетом (имеющихся. - Прим.) проб и ошибок, будет хороший холдинг", - отметил глава государства.

То есть противостоять любому давлению будут решительно. При этом всегда открыты для диалога, такой ответ дал министр иностранных дел Беларуси на вопрос с подтекстом от журналистов.

Во многом это будет зависеть от Евросоюза. Мы открыты к диалогу. Не один раз выступали и говорили на эту тему. Не мы были инициаторами разрыва отношений, не мы были инициаторами нелегитимных экономических санкций, которые были введены против наших стран. Во многом это будет зависеть от Евросоюза, от той линии политической и экономической, которую они будут дальше проводить. Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси

Прорывных проектов и новых идей ждут от регионов, они в свое время вытянули белорусско-российские отношения. В 2023 году в Беларуси встречали три с половиной десятка делегация из разных областей России. Традиционный форум регионов летом примет Витебск.

Что смогли и что еще сможем? Так коротко можно сказать о повестке нынешнего госсовета. Правительства и МИДы отчитались, что сделано за последние три года в плане экономического сближения. По итогам утвержден новый программный документ на очередной трехлетний цикл.