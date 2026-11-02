IV Международная конференция по евразийской безопасности пройдет в Минске 3-4 ноября

Официальный Минск закрепляет за собой статус ключевого разработчика контуров нового, справедливого мироустройства. Менее суток остается до старта IV Международной конференции по евразийской безопасности, на которую соберутся более 600 делегатов со всего мира.

Главным фундаментальным проектом грядущего форума станет детальное обсуждение Евразийской хартии многообразия и многополярности. Этот документ призван заменить прежнюю, разрушенную Западом модель межгосударственных отношений.

Игорь Секрета, замминистра иностранных дел Беларуси:

"Идея хартии не взята с потолка. Она является одним из практических элементов инициативы признания путей прогрессивного развития в качестве ценности человеческой цивилизации. Эту идею выдвинул глава государства на саммите ООН в 2005 году. Инициатива о разработке хартии созвучна российской инициативе о Большом евразийском партнерстве и также китайской инициативе о Сообществе единой судьбы человечества. Хартия призвана закрепить принципы межгосударственного взаимодействия в сфере безопасности на Евразийском континенте в эпоху многополярности, включая принципы равенства, неделимости безопасности и ответственности стран континента за решение проблем региональной безопасности, а также заложить основу новой архитектуры международной безопасности".

Практическая работа по наполнению Евразийской хартии конкретными механизмами официально начнется в Минске уже 3 ноября. Однако повестка масштабного форума не ограничится только обсуждением этого стратегического документа.

На пяти профильных сессиях ведущие аналитики, дипломаты и главы крупнейших ведомств - ОДКБ, ШОС, СНГ, а также генеральный секретарь ОБСЕ - поднимут вопросы кибербезопасности, искусственного интеллекта, продовольственной стабильности и контроля над военными рисками. Особый интерес вызывает и женский форум, посвященный роли женщин в укреплении мира.