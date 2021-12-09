Изменения в закон об инвестициях поддержали белорусские депутаты

Белорусская экономика, невзирая на санкции, работает эффективно. Депутаты накануне поддержали изменения в закон об инвестициях. Он создаст дополнительные условия для защиты прав и интересов инвесторов. Еще важный вопрос в повестке - безопасность. В Овальном зале приняли законопроект о внутренних войсках МВД. Задачи подразделения расширяются, теперь это еще и усиление охраны госграницы.



Всего в повестке у депутатов накануне было более десятка вопросов.