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К какому году экономика Китая станет крупнейшей в мире? Подробнее в рубрике "Скриншот"
Китай остается в центре мирового внимания. Поднебесная успешно справляется со всеми вызовами перехода к многополярному миру. Попытки США сдерживать официальный Пекин выглядят как акции отчаяния, от которых в итоге страдают простые американцы. По оценкам экспертов, уже к 2028 году экономика Китая станет крупнейшей в мире.
Численность и укомплектованность армии уже достигает американскую и в некоторых позициях даже превосходит. При этом в КНР четко дают понять: глобальное горячее противостояние не входит в их интересы. Пекин предлагает концепцию гармоничного развития, выступая инициатором идеи Сообщества единой судьбы человечества. Подробнее в рубрике "Скриншот".
Много десятилетий нам внушали: если хороший чай, то английский; если кофе, то итальянский, а лучший шоколад, безусловно, швейцарский. Однако в Европе не растут ни чай, ни кофе, ни какао. Аналогичная ситуация складывается в легкой промышленности и с передовыми технологиями. Так, например, страны Азии с учетом научного, технического и экономического развития региона стали рынком, который требует огромных товарных объемов. Прагматичный расчет является поводом для большого поворота в Азию.
Китай успешно идет к статусу крупнейшей экономики мира. Предполагается, что это произойдет уже к 2028 году. За ситуацией с нервным тиком наблюдают в Белом доме. Уступать лидирующие позиции без боя там никто не собирается. Для сохранения господства ястребы геополитики готовы на все.
Начался передел мира, вот он сегодня в разгаре. Пытается каждый сильный, как он себя считает, откусить кусок у соседа, еще где-то, чтобы обеспечить будущее и свое влияние. Ну и конечно, в авангарде США. Им уже и кусать, наверно, не надо, у них другая проблема - сохранить это господство.
Важной особенностью и отличием китайской модели внешней политики от американской является продвижение справедливых и взаимовыгодных отношений. Китай является инициатором идеи Сообщества единой судьбы человечества. Эта концепция предусматривает переплетение интересов и развития всего человечества. Она также описывает новый подход к международным отношениям. Аналогичную модель выстраивает и Беларусь, выступая с инициативой "Хельсинки-2". Что касается экономического взаимодействия, то ставка в отношениях с Китаем сделана на региональное сотрудничество. Между городами наших стран подписано порядка 20 соглашений. Белорусские товары постепенно и методично завоевывают доверие китайских потребителей.
Китайский потребитель уже достаточно широко знает белорусский продукт. За последний ряд лет, скажем, 7-8 лет с момента работы в рамках инициативы "Пояс и путь" каждый год по 20-30 % прирастали объемы белорусского экспорта. И сегодня если взять мясо-молочную, сельскохозяйственную продукцию, у нас только за пять месяцев текущего года 175 % рост продукции.
Попытки США сдерживать Китай привели к прямо противоположному эффекту. Хаотично размахивая санкционной дубинкой, коллективный Запад не заметил, как этот инструмент геополитического давления утратил свою эффективность. Можно с уверенностью утверждать, что на сегодняшний день Китай готов полностью заместить для своих партнеров весь спектр промышленности.
Китай обладает полным спектром производства своих собственных станков, которые конкурируют с западными: где-то они хуже, где-то они лучше. Но трагической разницы между ними нет. Еще раз повторюсь, что в Китае собственная мастерская мира, собственная производственная площадка. Это не просто страна, которая завозит чужие станки и на них производит дешевые товары, это страна - лидер по станкостроению и активно конкурирует, по мнению некоторых экономистов, с западными станками вообще в этой нише.
Беларусь и Китай нашли симбиоз знаний и умений. Поворот в Азию является не сегодняшним и даже не вчерашним решением. Фактически Александр Лукашенко является одним из первых лидеров в мире, кто рассмотрел потенциал Китая и начал выстраивать взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня оно достигает наивысшего уровня и звучит как железное братство и всепогодное партнерство.
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