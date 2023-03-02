Итоги государственного визита Президента Беларуси в Китай - мнения экспертов

Поистине исторический визит белорусского лидера в Китай завершился. Он был направлен в первую очередь на укрепление партнерства Минска и Пекина и наполнение практическим содержанием нового высшего уровня белорусско-китайских отношений.

К переговорам Александра Лукашенко и Си Цзиньпина было приковано внимание всего мира. Суммарный экономический эффект по итогам государственного визита Президента Беларуси в Китай - более 3,5 млрд долларов.

Но, конечно, то, что дороже денег и ценится руководством Китая куда больше, - наши прочные и доверительные отношения как между лидерами, так и между странами. Есть полная убежденность, что какой бы ни была ситуация в мире, государства могут рассчитывать на взаимную поддержку по абсолютно всем вопросам. Это отражено в совместном заявлении, подписанном накануне лидерами. Документ уточняет развитие партнерства от экономики до глобальной безопасности. Главы государств в теплой и дружественной атмосфере провели 4-часовые переговоры, в ходе которых состоялся обмен мнениями по всему спектру белорусско-китайского сотрудничества, а также по вопросам международной и региональной повестки дня.

Сегодня у главы белорусского государства в Пекине состоялись переговоры с руководством крупнейших китайских корпораций "СИТИК Груп" и "ФАВ Груп", занимающихся строительными проектами и производством автомобилей.

Подробности и атмосфера насыщенных переговоров в Пекине - у Илоны Красутской.

Новое совместное заявление Беларуси и Китая, которое выводит отношения на новый уровень. И громкие проекты по следам переговоров Александра Лукашенко с руководством ведущих китайских корпораций. Подведем политические и экономические итоги визита Президента Беларуси в Китай.

Итоги государственного визита Президента Беларуси в Китай

Государственный визит Александра Лукашенко в Китай завершен. Сейчас эксперты и политологи оценивают итоги и масштаб политических и экономических договоренностей. Следим и за реакцией мирового сообщества, ведь Минск и Пекин существенно продвинулись в двустороннем сотрудничестве. И это всего спустя пять месяцев после нашего нового статуса продвинутого партнерства. Вспомним ключевые заявления и моменты трех насыщенных переговорных дней в Пекине.

Встреча лидеров Беларуси и Китая - это по сути первое полноформатное общение с момента завершения пандемии. Три года Китай был отрезан от внешнего мира. И как только отправил сигнал о возобновлении международных контактов, дал понять, кого хочет видеть в первую очередь. В Пекине с государственным визитом (а это высочайший уровень на языке дипломатии) Александр Лукашенко. И встречали нашего Президента здесь действительно как своего человека.

Для Президента Беларуси специальное сопровождение кортежа, рота почетного караула и салют

Эффектно перемещался по городу кортеж белорусского лидера. Безусловно, были все остальные атрибуты высшего церемониала: рота почетного караула, гимны и артиллерийский салют.

Факт Общение Александра Лукашенко и Си Цзиньпина длилось 4 часа

Лидеры в целом общались 4 часа, это вдвое дольше запланированного времени. Не было никаких закрытых тем: от экономики до безопасности. Тем более что встреча проходит в непростое время - в условиях геополитического разлома. Наш Президент пообещал поддержку Китаю по всем чувствительным вопросам, в том числе лидеры обсудили новые проекты.

Поддержка на международной арене, совместные предприятия и кооперация

"Мы крайне заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что потенциал двусторонних проектов громадный. "Наши производители заинтересованы в изучении компетенций и технологий китайских компаний в формировании компонентной базы, выпуске двигателей, трансмиссий, мостов и прочих агрегатов. Предлагаю создать совместные предприятия в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники как в Беларуси, так и в Китае", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил необходимость наполнить содержанием новый статус двусторонних отношений. "Меня с господином Президентом объединяет общее стремление к развитию китайско-белорусских отношений. Мы дружим уже не первый год. У нас прочная нерушимая дружба. В условиях нестабильности и турбулентности международной обстановки Китай активно настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического взаимодоверия и практического сотрудничества в интересах динамичного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений", - заявил он.





Лидеры Беларуси и Китая подписали совместное заявление

Лидеры подписали совместное заявление о дальнейшем развитии всепогодного и всестороннего партнерства между двумя странами. Очередной шаг вперед. Что отражено в документе? Во-первых, министерства и ведомства двух стран уйдут от посредничества в контактах и будут работать напрямую. Значит, скорее будут решаться многие вопросы двустороннего сотрудничества.

Минск - Пекин: всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство

Владимир Киреев, политолог (Россия):Белорусский лидер достаточно давно уже заявил о том, что Китай является самым интересным и перспективным партнером для Беларуси в аспекте развития внешнеэкономических отношений, связей. Это строится и на экспорте белорусских сельскохозяйственных продуктов, технологической продукции в Китай, а также инвестициях со стороны Китая в высокотехнологичный сектор Беларуси и строительство непосредственно производственных мощностей.

Основные интересы Беларуси и Китая

Важный момент: взаимная поддержка по вопросам, затрагивающим основные интересы. Белорусская сторона всецело придерживается принципа "одного Китая", разделяет защиту национальной безопасности и территориальной целостности. Китай же поддерживает усилия нашей страны в сохранении политической стабильности и экономического развития и выступает против любого вмешательства извне во внутренние дела под каким бы то ни было предлогом.

Сейчас Китай становится центром многополярного мира. Важно, что в этот ответственный период Китай организовал государственный визит Президента Республики Беларусь. Это символично и знаково. Это говорит о том, что китайское руководство предрасположено к Республике Беларусь, ценит дружбу Президента Республики Беларусь. Об этом тепло, откровенно высказался Си Цзиньпин в ходе переговоров с Александром Лукашенко. Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Всестороннее сотрудничество инициативы "Один пояс и один путь"

Беларусь и Китай углубят всестороннее сотрудничество в рамках инициативы "Одного пояса и одного пути". Это значит упрощение торговых процедур, увеличение транзитных перевозок, в том числе по железнодорожному маршруту Китай - Европа и увеличение объемов двусторонней торговли.





Договоренности и направления в кредитно-финансовой сфере оцениваются где-то в районе 3 млрд 560 млн американских долларов в эквиваленте. Второй момент - торговый. Что хотелось бы в этом плане сказать. Мы все знаем о том, что 5,8 млрд - рекордная цифра оборота 2022 года. Хочу сказать с удовольствием о том, что первый месяц этого года и 14 дней этого месяца нам уже дают рост 72 % к прошлому году по экспорту, в принципе уже вышли на около миллиарда совместного товарооборота за полтора месяца. Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси

Чаще страны будут использовать национальные валюты в торговой, инвестиционной и финансовой сферах. Среди приоритетных направлений - прямые инвестиции, совместные высокотехнологичные производства, развитие бизнеса.

А. Лукашенко встретился с руководством корпорации "СИТИК Групп"

Как раз этому был посвящен сегодняшний переговорный день. Александр Лукашенко встретился с руководством ведущих китайских корпораций. Одна из них - знаменитая "СИТИК Групп". В числе ее интересов - недвижимость, строительство, промышленность, информационные технологии. Общий объем вложений в строительство с участием "СИТИК Групп" на территории Беларуси на данный момент составляет $1,5 млрд. Компания резидент Великого камня.

А. Лукашенко о сотрудничестве Беларуси и Китая

Очень надеемся, что после этого визита и переговоров с высшими руководителями страны, в том числе с моим хорошим другом Си Цзиньпином, наше сотрудничество будет только расширяться, и у нас не будет никаких проблем в перспективе с освоением новых проектов, особенно в плане создания и строительства объектов вашей компании, белорусских объектов на территории Беларуси. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Александр Лукашенко предложил корпорации в первую очередь сконцентрироваться на нескольких направлениях работы в Беларуси. Во-первых, на строительстве горно-обогатительного комбината. "Все, о чем вы говорили, что вы просили и требовали, белорусская сторона реализовала", - отметил глава государства.

Второе направление - это продолжение строительства и развития объектов Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Первые этапы "БНБК-1" и "БНБК-2" успешно реализованы с участием китайских партнеров. "Мы хотели бы продолжить строительство биотехнологического кластера, корпорации на территории Беларуси, ее третьей очереди по глубокой переработке кукурузы и получению витаминов и прочих продуктов. Очень на это надеемся. Никакого отторжения у Си Цзиньпина по этому проекту не было. Потому что это знаковые проекты", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Китай реализуют ряд таких важных проектов, как БНБК, производство "Джили" и другие. "Это очень знаковые проекты. Для всего мира, для Европы. Мы вместе с Китаем этими проектами хотим показать, что сотрудничество Беларуси и Китая - это не просто торговля и обмен товарами. Это создание высокотехнологичных компаний и корпораций", - сказал белорусский лидер.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить вам благодарность за нашу успешную реализацию проектов в Беларуси, поблагодарить вас за поддержку и внимание. Хочу вас заверить, что корпорация будет достойно реализовывать договоренности, достигнутые на высшем уровне.

Факт "ФАВ Груп" - крупнейший производитель автомобилей в Китае

Еще один лидер в своей нише - корпорация "ФАВ Груп", крупнейший производитель автомобилей в Китае. Здесь можно часто увидеть популярные "Цзефан" и "Хунци". Кстати, на лимузине этой марки по Пекину перемещался белорусский лидер. И, как стало понятно по результатам переговоров с руководством корпорации, этот бренд должен понравиться белорусам, как и "Джили".

Автомобильная корпорация "ФАВ Груп" начнет работу в Беларуси

Вы знаете, что мы крайне заинтересованы в развитии автомобилестроения в Беларуси. Вчера на переговорах с моим другом Си Цзиньпином я попросил его, чтобы он поддержал мою инициативу по сотрудничеству с вашей компанией. Он мне сказал, что поддерживает. Он подчеркнул: "Это государственная компания, я поддерживаю контакты специалистов Беларуси с компанией и насколько это нужно для развития отношений - готов помогать. Наш интерес к вам вы знаете. Вы делаете хорошие автомобили. Если у вас есть желание и стремление работать в Беларуси - я к вашим услугам. Я хотел бы, чтобы мы создали настоящий автомобиль в Беларуси вместе с вами. И если мы хотим получить эффект и успех, это надо делать сейчас, и очень быстро, когда освободились территории и рынки для нашей будущей продукции. У меня один вопрос: как Вы смотрите на это с учетом моей и Си Цзиньпина поддержки? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Мы будем очень аккуратно и внимательно реализовывать данный проект, который согласован между главами стран. Ян Даюн, гендиректор по международным связям первой китайской автомобильной корпорации

Факт Более 30 документов подписано в Пекине во время визита Президента Беларуси

Помимо договоренностей на высшем уровне в Пекине был подписан масштабный пакет документов между министерствами и ведомствами. Среди них меморандум, продвигающий строительные проекты, протокол, касающийся санитарных и фитосанитарных требований при поставке продукции из Беларуси в Китай. Меморандум в области сотрудничества по сельскому хозяйству. А также подписан план по развитию сотрудничества в области здравоохранения до 2025 года.

Беларусь и Китай в ходе госвизита А. Лукашенко заключили соглашения и контракты на $3,5 млрд

Личное общение глав государств всегда придает мощный импульс развитию двусторонних отношений во всех без исключения областях. Это отразилось и в ходе этого визита в виде подписания большого пакета двусторонних договоренностей и соглашений. Подписано 27 межправительственных, межведомственных и межрегиональных соглашений, порядка 8 коммерческих контрактов в различных областях - промышленной и сельскохозяйственной деятельности. И это еще не предел. Потому что работа продолжается. И мы рассчитываем, что этот пакет будет увеличен. Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси