К стрельбе в белорусского дипломата в Турции привела личная ссора, никакой политической подоплеки у инцидента нет. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Беларуси. Также Владимир Макей поблагодарил турецкого коллегу за мгновенную реакцию и всю оказанную помощь пострадавшему и его семье.

Глава МИД также подтвердил, что советник посольства по вопросам безопасности и административно-правовым вопросам Александр Поганшев возвращался домой с сыном, когда в подъезде дома на него напал сосед, бывший военнослужащий. По имеющимся данным, он состоял на учете в психоневрологическом учреждении. За состоянием пострадавшего Поганшева пристально следят не только медики, но и сотрудники белорусского дипломатического корпуса в Анкаре. Последняя информация у посла Беларуси в Турции Андрея Савиных (по телефону).