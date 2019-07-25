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К стрельбе в белорусского дипломата в Турции привела личная ссора
К стрельбе в белорусского дипломата в Турции привела личная ссора, никакой политической подоплеки у инцидента нет. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Беларуси. Также Владимир Макей поблагодарил турецкого коллегу за мгновенную реакцию и всю оказанную помощь пострадавшему и его семье.
Глава МИД также подтвердил, что советник посольства по вопросам безопасности и административно-правовым вопросам Александр Поганшев возвращался домой с сыном, когда в подъезде дома на него напал сосед, бывший военнослужащий. По имеющимся данным, он состоял на учете в психоневрологическом учреждении. За состоянием пострадавшего Поганшева пристально следят не только медики, но и сотрудники белорусского дипломатического корпуса в Анкаре. Последняя информация у посла Беларуси в Турции Андрея Савиных (по телефону).
Как сообщили служащие госпиталя "Гювен", в который был доставлен дипломат, четыре пули не задели жизненно важные органы. Пациент продолжает находиться в отделении интенсивной терапии.
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