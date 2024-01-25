В Беларуси новый министр здравоохранения - ротацию кадров и подготовку к предстоящей электоральной кампании Президент Беларуси обсудил с главой Администрации

В Беларуси новый министр здравоохранения. Президент сегодня провел кадровые ротации, обозначив, что эта тенденция сохранится вплоть до выборов. Практика накануне больших избирательных кампаний - традиционная для Беларуси. "Чтобы люди видели, с кем дальше мы будем работать", - объясняет Президент.

Новым министром здравоохранения стал Александр Ходжаев. В медицине он 20 лет. Последние 3 года возглавлял РНПЦ психического здоровья, а ранее работал в Минздраве. Что будет с Дмитрием Пиневичем, уже экс-главой ведомства, Президент остановится на этом вопросе.

Президент анонсировал в ближайшее время дальнейшие кадровые перестановки

"Хочу подчеркнуть, чтобы люди знали, и вы понимали, что здесь речь не идет о каком-то освобождении Пиневича (Дмитрия Пиневича, который до настоящего времени возглавлял Минздрав. - Прим. ред.) от занимаемой должности. Просто я его вижу в другой должности. Он будет работать в другой должности", - отметил глава государства.

"Человек он молодой, энергичный. Поэтому никто не собирается его отпускать на покой, образно говоря", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что кадровая ротация накануне важных избирательных кампаний - это уже сложившаяся в стране практика: "Естественно, что эпопея началась не с вас. Идет замена, ротация кадров во всех министерствах, ведомствах. Это практика известная. Накануне парламентских, президентских выборов мы всегда обновляли состав и правительства, и местных органов власти. Облисполкомы, горисполком Минский. Обновляли, чтобы люди видели, с кем дальше мы будем работать, принимая решение на тех или иных выборах, - стоит ли доверять этой команде. Давно была такая практика мною осуществлена. Не исключение и настоящий момент".

"У нас пришли к руководству министерствами и ведомствами, отдельными предприятиями новые люди. И еще раз подчеркну: подобные действия с моей стороны (кадры - это прерогатива Президента) будут продолжены и в ближайшее время, вплоть до президентских выборов. Чтобы здесь не было разного рода шатаний и какой-то эквилибристики в СМИ", - добавил Александр Лукашенко.

Думать о своей стране

Что касается руководства Минздравом, Александр Лукашенко сделает акцент: "Работать должны исключительно профессионалы". Это касается всей вертикали. Думать эти люди (государственники) должны в первую очередь о главном национальном интересе - здоровье белорусов. Несут ответственность - все.

Лукашенко: Нам придется посмотреть и на само министерство, и на его состав

Александр Лукашенко отметил, что изучал кандидатуру Александра Ходжаева, ведь пост главы Минздрава - это не рядовая должность. "Интересовался и прошлым, и настоящим вашим. Проблем я не вижу. Думаю, что вы способны возглавить министерство. Но нам придется посмотреть и на само министерство, на состав министерства. Это ваша первейшая задача, - поручил Президент. - А так у нас получается, если какие-то недостатки - виноват руководитель. Да, он в первую очередь виноват. Но несут ответственность за ситуацию, за положение дел и другие. И заместители, и начальники управлений, отделов и так далее. Обратите на это внимание".





"Должны быть исключительно профессионалы. Преданные своему делу и государству люди. Это важнейший элемент. И я очень рассчитываю на это. Знаю, что вы человек внеклановый. Хотя в Минздраве у нас там и семейные династии так называемые, и кланы, и прочее. Чего только не хватает... Этого быть не должно. Я очень рассчитываю, что вы положите конец этому. Преданный делу человек, профессионал, государственник. Чтобы он не сидел на должности и не смотрел куда-то там на соседнюю страну, как бы быстрее сбежать - не то денег больше, не то еще чего-то. С этим мы тоже разбираться начали", - сказал глава государства.

"А то у нас некоторые беглые на Западе сидят, а тут родственнички и прочие творят то, что творили раньше. Только втихую. Мы это видим и принимаем меры противодействия. Ситуация непростая. Потерять страну мы не можем. Беларусь должна быть суверенным, независимым государством, не создавать проблем соседям. И это страна, где должны жить и дети наши, и внуки и так далее", - подчеркнул белорусский лидер.

"Поэтому подходить надо с этой идеей к назначению кадров, формированию состава министерства и дальнейшим действиям", - резюмировал белорусский лидер.

С чего начнет министр?

Новый министр видит необходимость (что изменить в системе) - первое: освободить врачей и людей от большого количества бумажной работы. И второе - этика. Сформировать условия в здравоохранении для "сердечного" отношения к каждому пациенту.

Актуальной проблемой, по мнению Александра Ходжаева - министра здравоохранения Беларуси, остается информатизация отрасли, которая позволит устранить отдельные бюрократические моменты, связанные с документооборотом. Поэтому приоритетное внимание будет уделено IT-платформе, которая сейчас разрабатывается в том числе и для того, чтобы работникам системы здравоохранения приходилось заполнять меньшее количество документов. "Информатизация позволяет нам более эффективно использовать те кадровые ресурсы, которые есть в достаточном количестве в Беларуси. Также одной из основных задач, поставленных Президентом, является то, чтобы качественная медицинская помощь дошла до всех жителей Беларуси, в том числе и на селе. В этом направлении, как отметил Президент, сделано достаточно много, но это требует также пристального внимания и более глубокого подхода", - подчеркнул Александр Ходжаев.

Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента





"О кадрах" продолжился разговор, когда Александр Лукашенко принимал с докладом главу Администрации Президента. Игорь Сергеенко доложил о ходе подготовки к единому дню голосования. Напомним, он пройдет 25 февраля. Также о шагах по организации Всебелорусского народного собрания - это событие в планах на апрель. Масштабность полномочий будет определять особый характер решений. Главное - люди: кто будет входить и в состав делегатов, и кто претендует на руководящие должности. В Беларуси сейчас идет активная работа над кадровым резервом.

"Думаю, многие руководители со мной согласятся, что работа по подбору кадров - самая сложная, - продолжил он. - У каждого руководителя, думающего о будущем своего предприятия, района, области, рабочий день начинается с этого вопроса и завершается им. Талантливых людей много, их надо находить, для этого существует масса форм - чтобы выделить человека, который будет выполнять работу, а не просто говорун и выскочка. Эта работа достаточно сложная», - отметил Игорь Сергеенко.

Отвечая на вопрос, ощущается ли в стране кадровый дефицит на должности высокого уровня, глава Администрации сказал: " Я бы не сказал, что у нас кадровый голод, но кадровые проблемы при назначении на отдельные руководящие должности есть. Чтобы руководить конкретной отраслью или производством, человек должен в этом разбираться. Нельзя вчерашнего студента сразу назначить руководителем", - подчеркнул Сергеенко.