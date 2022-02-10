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Кадровый четверг у Президента Беларуси - новые назначения в медийной сфере и в структуре МИД
Кадровый день у Президента! Назначения сегодня громкие.
Президент: МИД серьезно задолжал стране
Первые - по линии Министерства иностранных дел. Они коснулись центрального аппарата загранучреждений нашей страны. Александр Лукашенко согласовал трех заместителей министров, а также послов. Сергей Алейник назначен первым замминистра иностранных дел. В его компетенцию будут входить Европа, Америка, а также страны так называемой дальней дуги. Юрий Амбразевич, замминистра иностранных дел, будет курировать деятельность наших загранучреждений при международных организациях. Ему также предстоит провести работу в области правозащиты и продвижения интересов Беларуси за рубежом, особенно в связи с пассивностью наших некоторых коллег на международной арене. Игорь Назарук - еще один замминистра. В его сферу ответственности будет входить интеграционная проблематика, ЕАЭС и Союзное государство. Назначены также 4 посла. Владимир Улахович - Чрезвычайный и Полномочный Посол в Венгрии, Хорватии, Боснии и Герцеговине. Анатолий Лис - в Грузии, Владимир Боровиков - во Вьетнаме, Лариса Бельская - постпред Беларуси при отделении ООН и других международных организаций в Женеве.
Кадровые решения
Кадровые решения и в корпусе правительства. Игорь Брыло назначен министром сельского хозяйства. Новым министром образования стал Андрей Иванец. Павел Муравейко - первый замгоссекретаря Совета безопасности. Кадровые решения и в концерне "Белгоспищепром". Его возглавил Олег Жидков.
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