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Кадровый день у Президента Беларуси - в дипломатическом корпусе новые лица
- Кулака Виталия Владимировича - председателем Каменецкого райисполкома;
- Кравчука Вадима Васильевича - председателем Жабинковского райисполкома;
- Михеенко Александры Николаевны - председателем Костюковичского райисполкома;
- Семенычева Евгения Олеговича - главой администрации Первомайского района г. Витебска;
- Андрейченко Владислава Владимировича - директором СООО "Мобильные ТелеСистемы";
- Громады Валерия Ивановича - первым заместителем министра культуры;
- Саракача Сергея Александровича - заместителем министра культуры;
- Павлюченко Наталии Викторовны - первым заместителем министра труда и социальной защиты;
- Бердниковой Юлии Николаевны - управляющим Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;
- Дербина Алексея Павловича - директором Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики;
- Дубинской Екатерины Эдуардовны - директором редакционно-издательского учреждения "Издательский дом "Педагогическая пресса";
- Орлова Николая Валерьевича - членом Витебского облисполкома;
- Бабичева Владимира Геннадьевича - членом Витебского облисполкома.
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