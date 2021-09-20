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Кадровый день у Президента Беларуси - в дипломатическом корпусе новые лица

  • Кулака Виталия Владимировича - председателем Каменецкого райисполкома;
  • Кравчука Вадима Васильевича - председателем Жабинковского райисполкома;
  • Михеенко Александры Николаевны - председателем Костюковичского райисполкома;
  • Семенычева Евгения Олеговича - главой администрации Первомайского района г. Витебска;
  • Андрейченко Владислава Владимировича - директором СООО "Мобильные ТелеСистемы";
  • Громады Валерия Ивановича - первым заместителем министра культуры;
  • Саракача Сергея Александровича - заместителем министра культуры;
  • Павлюченко Наталии Викторовны - первым заместителем министра труда и социальной защиты;
  • Бердниковой Юлии Николаевны - управляющим Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;
  • Дербина Алексея Павловича - директором Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики;
  • Дубинской Екатерины Эдуардовны - директором редакционно-издательского учреждения "Издательский дом "Педагогическая пресса";
  • Орлова Николая Валерьевича - членом Витебского облисполкома;
  • Бабичева Владимира Геннадьевича - членом Витебского облисполкома.

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