Как в США идет подготовка к президентской гонке - в "Таблице Менделевой"

До президентских выборов в США остается менее месяца. Прогнозы аналитиков относительно исхода президентской гонки постоянно меняются.

По данным свежего соцопроса, Трамп опережает свою соперницу - Харрис - в двух колеблющихся штатах: Мичигане и Висконсине.

Также стало известно, что нового раунда дебатов не будет. 45-й президент США заявил, что не собирается участвовать в них, несмотря на рост его популярности в предвыборных опросах.

Страсти накаляются. Мировое аналитическое сообщество пытается предсказать, кто займет Белый дом - Трамп или Харрис.

Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам

Фаворит гонки до сих пор не определен. И предположения аналитиков меняются постоянно. Компания ActiVote опубликовала результаты опроса, согласно которым бывший президент США Дональд Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис на 1,2 %, что, конечно же, очень сильно не нравится демократам, которые продолжают подминать под себя СМИ. Но кто у руля, тот и материалы заказывает.

В Сеть утекли эксклюзивные кадры. На них продюсер одного из шоу на американском телеканале MSNBC признался: их канал целиком и полностью работает на Камалу Харрис.

"То есть MSNBC просто делает все, чтобы Камала была избрана?" - спросили у него.

"Да, да. Это доказывает то, что я говорю, что эта новостная сеть неотличима от партии", - ответил продюсер.

"Они просто рупор Демократической партии?"- уточнили у него.

"Именно так", - подтвердил сотрудник канала MSNBC.

Бывший госсекретарь Хилари Клинтон призвала власти США установить полный контроль над информационным пространством. Политик заявила: необходимо отменить раздел, предоставляющий интернет-платформам иммунитет.

"Теперь мы знаем, что это был слишком простой взгляд, что если платформы, будь то Facebook или Twitter X, Instagram или TikTok, чем бы они ни были, не модерируют и не контролируют контент, то мы теряем полный контроль", - завявила член Демпартии США Хиллари Клинтон.

"Нью-Йорк Таймс" - после того, как из гонки выбыл самый зрелый кандидат Джо Байден - теперь пытается спекулировать на теме возраста Трампа. Журналисты пишут: выступления белокурого кандидата якобы становятся все более долгими и бессвязными, что может быть признаком когнитивного угасания. Однако сторонники Трампа в информационном противостоянии не отстают. Они запустили в продажу книгу "‎Достижения Камалы Харрис". Все страницы абсолютно пустые.

На стороне республиканца и Илон Маск. Американский предприниматель убежден: предстоящие выборы президента США станут последними, если Трамп проиграет. По его мнению, в случае победы Харрис США "скатятся в тиранию", а Трамп является единственным, кто может спасти демократию.

Такер Карлсон: "Тебе кранты".

Илон Маск: "Это точно. Если он проиграет - мне кранты".

Такер Карлсон: "Похоже на то".

Илон Маск: "Вопрос будет только о том, сколько мне теперь сидеть в тюрьме и увижу ли я еще своих детей".

Не играют на пользу демократам конфликты на Ближнем Востоке, в Украине, а также стихийные бедствия. В частности, безразличие властей к пострадавшим в результате урагана американцам спрятать перед выборами не удается.

"У Вашингтона попросту не хватает средств для ликвидации последствий природных катастроф", - пишет Зои Шлангер в статье для "Атлантик".

Дональд Трамп, кандидат в президенты США:

"Мы вложили почти 300 млрд долларов в Украину, и при этом администрация Байдена предлагает людям по 750 долларов на экстренные нужды в связи с самым сильным ураганом, который когда-либо у нас был. Я был в Северной Каролине весь день и видел очень мало людей, кроме тех, кто сильно пострадал. Один человек сидел на камне, потому что у него ничего не осталось. Он сидел на камне!"