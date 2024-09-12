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Как в США идет подготовка к президентской гонке - в "Таблице Менделевой"
До президентских выборов в США остается менее месяца. Прогнозы аналитиков относительно исхода президентской гонки постоянно меняются.
По данным свежего соцопроса, Трамп опережает свою соперницу - Харрис - в двух колеблющихся штатах: Мичигане и Висконсине.
Также стало известно, что нового раунда дебатов не будет. 45-й президент США заявил, что не собирается участвовать в них, несмотря на рост его популярности в предвыборных опросах.
Страсти накаляются. Мировое аналитическое сообщество пытается предсказать, кто займет Белый дом - Трамп или Харрис.
Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам
Фаворит гонки до сих пор не определен. И предположения аналитиков меняются постоянно. Компания ActiVote опубликовала результаты опроса, согласно которым бывший президент США Дональд Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис на 1,2 %, что, конечно же, очень сильно не нравится демократам, которые продолжают подминать под себя СМИ. Но кто у руля, тот и материалы заказывает.
В Сеть утекли эксклюзивные кадры. На них продюсер одного из шоу на американском телеканале MSNBC признался: их канал целиком и полностью работает на Камалу Харрис.
"То есть MSNBC просто делает все, чтобы Камала была избрана?" - спросили у него.
"Да, да. Это доказывает то, что я говорю, что эта новостная сеть неотличима от партии", - ответил продюсер.
"Они просто рупор Демократической партии?"- уточнили у него.
"Именно так", - подтвердил сотрудник канала MSNBC.
Бывший госсекретарь Хилари Клинтон призвала власти США установить полный контроль над информационным пространством. Политик заявила: необходимо отменить раздел, предоставляющий интернет-платформам иммунитет.
"Теперь мы знаем, что это был слишком простой взгляд, что если платформы, будь то Facebook или Twitter X, Instagram или TikTok, чем бы они ни были, не модерируют и не контролируют контент, то мы теряем полный контроль", - завявила член Демпартии США Хиллари Клинтон.
"Нью-Йорк Таймс" - после того, как из гонки выбыл самый зрелый кандидат Джо Байден - теперь пытается спекулировать на теме возраста Трампа. Журналисты пишут: выступления белокурого кандидата якобы становятся все более долгими и бессвязными, что может быть признаком когнитивного угасания. Однако сторонники Трампа в информационном противостоянии не отстают. Они запустили в продажу книгу "Достижения Камалы Харрис". Все страницы абсолютно пустые.
На стороне республиканца и Илон Маск. Американский предприниматель убежден: предстоящие выборы президента США станут последними, если Трамп проиграет. По его мнению, в случае победы Харрис США "скатятся в тиранию", а Трамп является единственным, кто может спасти демократию.
Такер Карлсон: "Тебе кранты".
Илон Маск: "Это точно. Если он проиграет - мне кранты".
Такер Карлсон: "Похоже на то".
Илон Маск: "Вопрос будет только о том, сколько мне теперь сидеть в тюрьме и увижу ли я еще своих детей".
Не играют на пользу демократам конфликты на Ближнем Востоке, в Украине, а также стихийные бедствия. В частности, безразличие властей к пострадавшим в результате урагана американцам спрятать перед выборами не удается.
"У Вашингтона попросту не хватает средств для ликвидации последствий природных катастроф", - пишет Зои Шлангер в статье для "Атлантик".
Дональд Трамп, кандидат в президенты США:
"Мы вложили почти 300 млрд долларов в Украину, и при этом администрация Байдена предлагает людям по 750 долларов на экстренные нужды в связи с самым сильным ураганом, который когда-либо у нас был. Я был в Северной Каролине весь день и видел очень мало людей, кроме тех, кто сильно пострадал. Один человек сидел на камне, потому что у него ничего не осталось. Он сидел на камне!"
Американцы в соцсетях предлагают переименовать Флориду в Украину, чтобы ускорить процесс выделения помощи из федерального бюджета. Еще до предстоящего голосования власти уже начали открыто запугивать своих избирателей угрозами вмешательства иностранных государств. В активной фазе и разработка стратегии действий после голосования. Вокруг Белого дома в Вашингтоне появился дополнительный двухметровый забор, зафиксированный бетонными блоками. Ближе к ноябрю территорию расширят, ведь беспорядков и недовольств при любом раскладе не избежать.
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