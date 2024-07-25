Как Беларусь противодействует легализации преступных доходов, рассказал Швед генпрокурорам стран ШОС

Как Беларусь борется с легализацией преступных и коррупционных доходов, рассказал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед на 22-м заседании генеральных прокуроров государств - участников Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает БЕЛТА .



По словам генпрокурора, Беларусь и ранее прилагала значительные усилия в этом направлении. Было налажено взаимодействие правоохранительных органов и финансовых учреждений. Однако в республике пошли еще дальше и для защиты граждан распространили эти механизмы на другие сомнительные сделки.



Так, по инициативе Генпрокуратуры внедряются информационные системы мониторинга подозрительных финансовых операций, а также предусмотрена возможность для сотрудников банковских отделений самостоятельно принимать решения об отказе в выдаче кредита, когда гражданин явно находится под влиянием третьих лиц.



Кроме того, Национальному банку Беларуси указано на необходимость совершенствования процесса выдачи онлайн-кредитов.



Генпрокуратура также активно участвовала в разработке указа № 269 "О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям". В соответствии с этим документом создана автоматизированная система, которая позволяет выявлять и пресекать несанкционированный перевод денежных средств (перевод, осуществляемый без согласия пользователя платежной услуги).



Речь идет, в частности, о транзакциях, не соответствующих обычным финансовым операциям клиента (в том числе по месту совершения перевода, его сумме, периодичности, характеру деятельности клиента), либо переводах, где получатель денежных средств ранее являлся участником инцидента и его данные имеются в системе.



При выявлении признаков несанкционированного перевода финансовые организации обязаны приостановить проведение платежа, уточнил Андрей Швед.



Кроме того, Генпрокуратуре, Комитету госбезопасности, Следственному комитету и МВД предоставлено право на срок до 10 суток приостанавливать расходные операции по счетам и электронным кошелькам пользователя платежных услуг, в отношении которого есть информация об участии в совершении хищений.



Работа системы позволила оперативно приостанавливать движение на счетах, через которые перемещались похищенные денежные средства, а также накладывать на них арест, подчеркнул Андрей Швед.



За три месяца работы системы обработки инцидентов банками приостановлены операции на сумму свыше 10 млн белорусских рублей(3,5 млн долларов), а правоохранительными органами - еще на 2,7 млн рублей (0,8 млн долларов).

