Как Беларусь страхует Европу от третьей мировой войны и почему пустые слова - основа американской геополитики

Запад всеми силами разжигает костер украинского конфликта. И очередные поставки боеприпасов лишь добавляют масла в огонь. Между тем Россия крайне ответственно относится к безопасности на запорожской АЭС и не допустит провокаций со стороны ВСУ. Об этом рассказал политолог и директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко в эксклюзивном интервью Агентства теленовостей.