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Как Беларусь страхует Европу от третьей мировой войны и почему пустые слова - основа американской геополитики

Запад всеми силами разжигает костер украинского конфликта. И очередные поставки боеприпасов лишь добавляют масла в огонь. Между тем Россия крайне ответственно относится к безопасности на запорожской АЭС и не допустит провокаций со стороны ВСУ. Об этом рассказал политолог и директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко в эксклюзивном интервью Агентства теленовостей.

Как Беларусь страхует Европу от третьей мировой войны и почему пустые слова - основа американской геополитики? Ответы вы узнаете сегодня - 8 июля - в проекте "Актуальное интервью" на "Беларусь 1" в 19:00.

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