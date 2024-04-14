Как дальше Беларусь будет участвовать в космических программах с Россией?

В День космонавтики Новицкий и Василевская - главные герои. В России им присужден орден Гагарина и, конечно, сразу разговор о дальнейшем развитии космических программ - все серьезно!

Чего хочется сейчас космонавтам, мы достали из них признание - выдохнуть. Слишком сильным было напряжение.



Пресса от космонавтов просто не могла отойти, когда они спустились в то самое фойе Кремля. Всем хочется знать подробности - о космосе действительно можно говорить бесконечно, даже оппоресурсам. Контекст такой: белоруска слетала в космос (это сложно отрицать даже совсем недальновидным людям), чтобы сделать йогурт… - вот он, уровень бчб-новостей. Может кому-то такое заходит, есть люди, которым чужой успех дается сложно. Глобально - это инфовойна, когда даже полет в космос пытаются выставить в негативном свете. Этому надо управляемо противостоять - займется Владимир Перцов. На этой неделе экс-главу Министерства информации назначили в аппарат Администрации Президента.



Опыт Перцова в этой сфере огромный. И региональные новостные компании, и ВГТРК, и министерство - его знают в системе, репутация человека, который "понимает", как и где можно переиграть оппонентов.



Все сошлось на средствах массовой информации, сейчас эти наши сектора играют важнейшую роль в развитии Беларуси. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Инфоповоды - только верхушка. И общество уже научилось не верить всему, что просто пишут в интернете. Тем не менее, спланированные психологические операции, когда масштаб постановок впечатляет, влияют на общественное мнение. В Беларуси такого не будет, но на это будут реагировать.



Для этого мы должны активнее применять методы эффективной контрпропаганды тому вранью, которое в отношении нашей страны льется из-за рубежа. Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси

