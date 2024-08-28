Как демонизируют Беларусь, взгляд на нашу страну глазами иностранцев

Белорусское гостеприимство и тренды в TikTok развеивают мифы западной пропаганды, что в нашей стране опасно для иностранных туристов. Сегодня на этой платформе можно найти множество отзывов от приезжих из разных стран и иностранцев, которые нашли свой новый дом в нашей стране. Красота природы, качество продуктов, порядок, чистота и безопасность - топ-пунктов, которые шокируют в хорошем смысле приезжих в Беларусь и заставляют сравнивать с миром "цивилизованного Запада". Мнения собрала в своей рубрике Екатерина Тихомирова.

Британия рекомендует туристам держаться подальше от поездок в Беларусь.

"Мы продолжаем рекомендовать не путешествовать в Беларусь". Это уже Австрия.

Литва выставила таблички "Не рискуй. Ты можешь не вернуться". Кажется, власти европейских стран решили посоревноваться, кто кого переплюнет по уровню демонизации Беларуси. В конце концов что в киноиндустрии, что в литературе для остроты сюжета нужен образ врага, такого страшного, желательно, чтобы у зрителя тряслись руки.

"Мы только что прилетели в Вильнюс. И меня спросили о том, куда я направляюсь. Я ответил, что в Беларусь. Он поднял глаза и сказал: "Будьте осторожны". Поэтому у меня немного трясутся руки. Это не остановит нас, но звучит довольно опасно", - рассказывает турист в своих соцсетях.

Имеет ли это что-то общее с реальностью, каждый может судить сам. Что касается иностранцев, им издалека судить сложнее, а приезжая, они, конечно, ситуацию видят кардинально другую. Впрочем, это действительно добавляет остроты ощущений, когда вроде рассчитывал на одно, получил совершенно противоположное. Так образовался новый тренд в TikTok, где туристы и иностранные, уже жители Беларуси, показывают белорусскую реальность.

"Ничего общего с метро Нью-Йорка. Нет женщин легкого поведения, нет животных (в прямом и переносном смысле). Вместо этого я вижу благоразумных, нравственных, трезвых людей, которые едут по своим делам, а не живут в метро", - рассказывает американец.

Таким образом белорусское гостеприимство пробивает стену западной пропаганды, которая давно и прочно удерживает позицию на устрашение собственного населения и сказки об отсталости жизни в Беларуси - голодно, холодно и очень страшно. Уж недаром миллиарды западного и прозападного мира в разной валюте тратятся на белорусское направление.

"Во-первых, я люблю Беларусь. Во-вторых, это не самая обычная европейская страна, в которой живут японцы. И, к сожалению, имидж этой страны в Японии за эти 2 года деградировал по очевидным причинам", - делится гражданин Японии.

А вот и статистика. В 2023 году в Беларусь приехали 6 млн туристов из 150 стран. Чаще всего это были гости из близлежащих стран, но есть и туристы из таких государств, как Китай, Германия, Турция, Израиль, Сербия, Грузии, Италия, Венгрия.

Напомню, что еще действует и безвиз. Общее число иностранцев, которые воспользовались этой возможностью с начала действия программы, приближается к миллиону. Облюбовали, конечно, прибалты и поляки.В этом году Латвия - почти 55 тыс., Литва - за 60, Польша приближается к 30 тыс.

С этого года Беларусь дала возможность на перемещение в Беларуси (имеется в виду без визовых проволочек) гражданам 35 стран Европы. Добро пожаловать и напуганная Австрия, и опасающаяся Великобритания. Как сообщает Госпогранкомитет, идея пришлась по вкусу немецким гражданам. Их 38 % от общего числа следующих в Беларусь по новому порядку. В тройку стран входят Эстония и Италия.