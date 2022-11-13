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Как Джо Байден пытался спасти целую планету?
На неделе собрались в Египте мировые политики обсудить проблемы климата. Однако текущий саммит превратился в шоу для политических игроков. Повестка - экологическая, но, скорее, как повод собраться и обвинить всех и вся в своих же ошибках.
Прежние договоренности оказались вычеркнуты, и «сильные мира сего», лоббировавшие прежде зеленую повестку, вернулись к каменному углю. Более того, обнаружилось, что главным должником в вопросах финансирования мировых экопрограмм оказались США. Как Джо Байден планету спасал - в рубрике Екатерины Тихомировой.
Мертвые русалки, Джонсон, сжигающий лодку жизни. Каждый климатический саммит - это прежде всего экоперфоманс за все живое и против всего горящего, а значит, греющего. В этом сезоне в значительной мере досталось произведениям искусства. Как повлияет уничтожение Боттичелли на мировую экоповестку - загадка, но в томате оказался и Ван Гог, атака на Маху совершена в Испании.
В Нидерландах один из телеканалов пригласил к себе такого же «липкого товарища». Пришлось выносить из эфира вместе со столом - в общем если ты экоактивист, в любой непонятной ситуации натирай себя клеем или раздевайся, как НЮ-защитница пернатых. Из одежды, только трусы да перья, а еще молоко на улицах Лондона по асфальту рекой, не иначе как в поддержку голодающих детей Африки.
В общем, сомнений нет - Европа по ретроградному плану готовилась к XXVII Всемирному экологическому саммиту ООН в Египте с шармом, но, увы, без Греты. Зеленый вундеркинд на форум не поехала, ибо там одно сплошное бла-бла-бла.
Год назад саммит принял 200 делегаций в Глазго, в этом - 120 в Шарм-Эль-Шейхе. Сокращение на лицо, правда, не парникового эффекта. Лидеры Индии и Китая в конференции этого года участия не принимают. На прошлом саммите главной целью было заставить страны стремиться к полному отказу от угля. И вот энергокризис покрыл пусть и зеленой, но все-таки плесенью прежние договоренности. И нарушителями выступили лоббисты ветряков и солнечных батарей. Экологический саммит ООН в Египте открывается на фоне возврата Европы к каменному углю. Его импорт за январь - август 2022 года вырос на 35 % по сравнению с предыдущим годом, а стоимость на мировых рынках в три раза. Германия теперь сносит свои ветряки и расширяет угольные шахты. Великобритания резко осудила использование ископаемого топлива год назад, но нынче планирует сохранить угольные электростанции. Так что действительно, слова на ветер и бла-бла-бла.
Глобальная температура продолжает расти. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы находимся на шоссе в климатический ад и жмем на педаль газа.
Чтобы гарантированно избежать катастрофических последствий глобального потепления, человечеству нужно ограничить рост среднемировой температуры пределом в 1,5 градуса - это Парижское соглашение, которое подписали на прорывном саммите 2016-го. Однако итог этого года - лишь 24 страны из 194 соблюдают договоренности.
Экологическая повестка стартовала в Шарме с задержкой. В основу разногласий лег спорный вопрос о "потерях и ущербе", который на таком уровне ранее не поднимался, то есть определить государства, которые больше других наносят ущерб планете и потребовать с них выплаты. Развивающиеся страны голосовали "за", более богатые оказались "против". Но, что интересно, главными должниками в вопросе экологии оказались США, Британии, Канады и Австралии. Главный «должник» США не доплатил более 32 млрд долларов, Канада - более 3 млрд, Британия - почти 1,5 млрд долларов, зато лоббировали зеленый переход и, конечно, санкции.
Разногласия в кулуарах текущего саммита начались уже до открытия, слишком много политики и совсем нет внимания экологии. В СМИ обсуждают меню, мол, не по-вегански, слишком много мяса, с трибун осуждают Россию - да, именно она оказалась виновата в рекордном потреблении угля, и никак ни санкции и взорванные кем-то, например, нитки газопроводов. Вне планов и регламента выпустили Зеленского. Без него теперь не обходится ни один сабантуй. Он, как водится, просил денег.
Что затмило все кулуарные интриги и громкие полутораградусные беседы - это деизоляция Мадуро. Да, это произошло. 4 года непризнания главы Венесуэлы лопнули, как мыльный пузырь или как мечты Хуана Гуальда. Как знать? Джон Керри, бывший госсекретарь США, на саммите буквально тащит лидера Венесуэлы, тогда как в 2020-м в США предложили вознаграждение в размере 15 млн долларов за голову Мадуро. И вот что творит энергокризис. Мадуро больше не террорист, коррупционер и т. д. по списку минюста США, а лидер страны с запасами нефти, так необходимый Штатам сейчас. Макрон, топавший ножкой о непризнании, готов, хочет и радуется 90-секундному кулуарному разговору с венесуэльским лидером. Сумеем ли теперь пробиться на линии к Мадуро Керри - большой вопрос. Тогда как на проводе готов повиснуть Макрон.
Президент, я позвоню Вам.
Но, конечно, главным хедлайнер этого саммита - Байден. Правда, и он не о климате. Речь Байдена на саммите сначала попытались сорвать активисты.
Старина Джо лишь удивленно огляделся по сторонам. Речь продолжил, но, произнося ряд обещаний, загодя заготовленных помощниками, с трудом произносил некоторые слова. А"энергокризис" осилил с пятой попытки.
Наши значительные инвестиции в климат помогут ускорить эмер… энер… эээ… формировать зарождающуюся глобальную чистую энер… чистую энергетическую экономику. Я читал цитату, извините.
Египет, вопреки ожиданиям, стал не площадкой для решения климатических проблем и помощи страдающим бедным странам, а сценой еще одного экоперформанса, уже политического.
Египет станет отправной точкой турне по странам Азии и Африки, чтобы нивелировать "российско-китайское влияние". Дело в том, что стул гегемонии Штатов покачнулся именно в то время, когда на нем восседает старина Джо. Полюс силы смещается на Восток. А Вашингтон стремится ослабить растущее влияние Москвы и Пекина. Египет, Индонезия и Камбоджа - с лидерами государств Байден намерен встретиться лично, напомним, все три страны выступили против антироссийских санкций.
Так, удастся ли на саммите о чем-либо договориться, когда экологическая повестка задвинута за политику?
Я не думаю, что в этот момент удастся достигнуть каких-то серьезных решений. Во многом из-за того, что сейчас для коллективного Запада, который является инициатором экологической повестки, сейчас основная задача - это ведение агрессивной войны прокси и экономической. Чтобы совершить экономическую агрессию и колониальный захват российских и белорусских природных богатств, вводятся санкции, которые приводят к ухудшению экологического баланса. Все, что может быть сделано для этого, будет сделано в рамках саммита. Прочие темы будут, скорее, проговариваться, демонстрироваться заинтересованность, но ничего более.
Тем временем только за последнее десятилетие Арктика потеряла 1,5 миллиона кв. км льда, а уровень Мирового океана растет вдвое быстрее, чем раньше. Озвучили экологи на саммите в Египте. По данным исследователей, глобальное потепление приведет к всемирному потопу-2 к 2150 году, правда, устаревший суперкомпьютер посчитал, что в новом "ноевом" ковчеге людей как разновидности не будет, человечество вымрет к 2050 году. Катаклизмы и бедствия, действительно, учащаются. Европу этим летом охватили засуха и экстремальная жара. Температура воздуха достигала 43 градусов по Цельсию. Число погибших от погодных "завихрений" - 4224 человека, и это только по официальным данным.
Самая большая афера заключается в том, что богатые мировые лидеры, изображающие из себя зеленых евангелистов, с каменным лицом заявляют, мол, бедные страны должны избегать эксплуатации ископаемого топлива. И эти же богатые страны в то же время рыщут по миру в поисках ископаемого топлива для себя.
Как сдержать климатические изменения? Можно ввести против климата санкции! Изолировать, запретить, отменить? Пусть посидит в уголке - авось и одумается! Метод-то рабочий.
Фото: Pixabay
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