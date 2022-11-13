Как Джо Байден пытался спасти целую планету?

На неделе собрались в Египте мировые политики обсудить проблемы климата. Однако текущий саммит превратился в шоу для политических игроков. Повестка - экологическая, но, скорее, как повод собраться и обвинить всех и вся в своих же ошибках.

Прежние договоренности оказались вычеркнуты, и «сильные мира сего», лоббировавшие прежде зеленую повестку, вернулись к каменному углю. Более того, обнаружилось, что главным должником в вопросах финансирования мировых экопрограмм оказались США. Как Джо Байден планету спасал - в рубрике Екатерины Тихомировой.



Мертвые русалки, Джонсон, сжигающий лодку жизни. Каждый климатический саммит - это прежде всего экоперфоманс за все живое и против всего горящего, а значит, греющего. В этом сезоне в значительной мере досталось произведениям искусства. Как повлияет уничтожение Боттичелли на мировую экоповестку - загадка, но в томате оказался и Ван Гог, атака на Маху совершена в Испании.



В Нидерландах один из телеканалов пригласил к себе такого же «липкого товарища». Пришлось выносить из эфира вместе со столом - в общем если ты экоактивист, в любой непонятной ситуации натирай себя клеем или раздевайся, как НЮ-защитница пернатых. Из одежды, только трусы да перья, а еще молоко на улицах Лондона по асфальту рекой, не иначе как в поддержку голодающих детей Африки.



В общем, сомнений нет - Европа по ретроградному плану готовилась к XXVII Всемирному экологическому саммиту ООН в Египте с шармом, но, увы, без Греты. Зеленый вундеркинд на форум не поехала, ибо там одно сплошное бла-бла-бла.



Год назад саммит принял 200 делегаций в Глазго, в этом - 120 в Шарм-Эль-Шейхе. Сокращение на лицо, правда, не парникового эффекта. Лидеры Индии и Китая в конференции этого года участия не принимают. На прошлом саммите главной целью было заставить страны стремиться к полному отказу от угля. И вот энергокризис покрыл пусть и зеленой, но все-таки плесенью прежние договоренности. И нарушителями выступили лоббисты ветряков и солнечных батарей. Экологический саммит ООН в Египте открывается на фоне возврата Европы к каменному углю. Его импорт за январь - август 2022 года вырос на 35 % по сравнению с предыдущим годом, а стоимость на мировых рынках в три раза. Германия теперь сносит свои ветряки и расширяет угольные шахты. Великобритания резко осудила использование ископаемого топлива год назад, но нынче планирует сохранить угольные электростанции. Так что действительно, слова на ветер и бла-бла-бла.



Глобальная температура продолжает расти. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы находимся на шоссе в климатический ад и жмем на педаль газа. Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций



Чтобы гарантированно избежать катастрофических последствий глобального потепления, человечеству нужно ограничить рост среднемировой температуры пределом в 1,5 градуса - это Парижское соглашение, которое подписали на прорывном саммите 2016-го. Однако итог этого года - лишь 24 страны из 194 соблюдают договоренности.



Экологическая повестка стартовала в Шарме с задержкой. В основу разногласий лег спорный вопрос о "потерях и ущербе", который на таком уровне ранее не поднимался, то есть определить государства, которые больше других наносят ущерб планете и потребовать с них выплаты. Развивающиеся страны голосовали "за", более богатые оказались "против". Но, что интересно, главными должниками в вопросе экологии оказались США, Британии, Канады и Австралии. Главный «должник» США не доплатил более 32 млрд долларов, Канада - более 3 млрд, Британия - почти 1,5 млрд долларов, зато лоббировали зеленый переход и, конечно, санкции.



Разногласия в кулуарах текущего саммита начались уже до открытия, слишком много политики и совсем нет внимания экологии. В СМИ обсуждают меню, мол, не по-вегански, слишком много мяса, с трибун осуждают Россию - да, именно она оказалась виновата в рекордном потреблении угля, и никак ни санкции и взорванные кем-то, например, нитки газопроводов. Вне планов и регламента выпустили Зеленского. Без него теперь не обходится ни один сабантуй. Он, как водится, просил денег.



Что затмило все кулуарные интриги и громкие полутораградусные беседы - это деизоляция Мадуро. Да, это произошло. 4 года непризнания главы Венесуэлы лопнули, как мыльный пузырь или как мечты Хуана Гуальда. Как знать? Джон Керри, бывший госсекретарь США, на саммите буквально тащит лидера Венесуэлы, тогда как в 2020-м в США предложили вознаграждение в размере 15 млн долларов за голову Мадуро. И вот что творит энергокризис. Мадуро больше не террорист, коррупционер и т. д. по списку минюста США, а лидер страны с запасами нефти, так необходимый Штатам сейчас. Макрон, топавший ножкой о непризнании, готов, хочет и радуется 90-секундному кулуарному разговору с венесуэльским лидером. Сумеем ли теперь пробиться на линии к Мадуро Керри - большой вопрос. Тогда как на проводе готов повиснуть Макрон.



Президент, я позвоню Вам. Эмманюэль Макрон, президент Франции



Но, конечно, главным хедлайнер этого саммита - Байден. Правда, и он не о климате. Речь Байдена на саммите сначала попытались сорвать активисты.



Старина Джо лишь удивленно огляделся по сторонам. Речь продолжил, но, произнося ряд обещаний, загодя заготовленных помощниками, с трудом произносил некоторые слова. А"энергокризис" осилил с пятой попытки.



Наши значительные инвестиции в климат помогут ускорить эмер… энер… эээ… формировать зарождающуюся глобальную чистую энер… чистую энергетическую экономику. Я читал цитату, извините. Джо Байден, президент США



Египет, вопреки ожиданиям, стал не площадкой для решения климатических проблем и помощи страдающим бедным странам, а сценой еще одного экоперформанса, уже политического.



Египет станет отправной точкой турне по странам Азии и Африки, чтобы нивелировать "российско-китайское влияние". Дело в том, что стул гегемонии Штатов покачнулся именно в то время, когда на нем восседает старина Джо. Полюс силы смещается на Восток. А Вашингтон стремится ослабить растущее влияние Москвы и Пекина. Египет, Индонезия и Камбоджа - с лидерами государств Байден намерен встретиться лично, напомним, все три страны выступили против антироссийских санкций.



Так, удастся ли на саммите о чем-либо договориться, когда экологическая повестка задвинута за политику?



Я не думаю, что в этот момент удастся достигнуть каких-то серьезных решений. Во многом из-за того, что сейчас для коллективного Запада, который является инициатором экологической повестки, сейчас основная задача - это ведение агрессивной войны прокси и экономической. Чтобы совершить экономическую агрессию и колониальный захват российских и белорусских природных богатств, вводятся санкции, которые приводят к ухудшению экологического баланса. Все, что может быть сделано для этого, будет сделано в рамках саммита. Прочие темы будут, скорее, проговариваться, демонстрироваться заинтересованность, но ничего более. Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам



Тем временем только за последнее десятилетие Арктика потеряла 1,5 миллиона кв. км льда, а уровень Мирового океана растет вдвое быстрее, чем раньше. Озвучили экологи на саммите в Египте. По данным исследователей, глобальное потепление приведет к всемирному потопу-2 к 2150 году, правда, устаревший суперкомпьютер посчитал, что в новом "ноевом" ковчеге людей как разновидности не будет, человечество вымрет к 2050 году. Катаклизмы и бедствия, действительно, учащаются. Европу этим летом охватили засуха и экстремальная жара. Температура воздуха достигала 43 градусов по Цельсию. Число погибших от погодных "завихрений" - 4224 человека, и это только по официальным данным.



Самая большая афера заключается в том, что богатые мировые лидеры, изображающие из себя зеленых евангелистов, с каменным лицом заявляют, мол, бедные страны должны избегать эксплуатации ископаемого топлива. И эти же богатые страны в то же время рыщут по миру в поисках ископаемого топлива для себя.



Как сдержать климатические изменения? Можно ввести против климата санкции! Изолировать, запретить, отменить? Пусть посидит в уголке - авось и одумается! Метод-то рабочий.

