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Как Европа затыкает рты неугодным? Разберемся 29 августа в "Понятной политике"
Убить за мнение и посадить за инакомыслие. Как Европа затыкает рты политикам, журналистам, экспертам и простым людям. Репрессии, преследования, депортация и лишение вида на жительства. Обыски, запугивания и игра без правил. Кто уже стал изгоем, а кого планируют изолировать. Месть за слово - только факты в "Понятной политике".
Смотрите в понедельник, 29 августа,после "Панорамы".
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