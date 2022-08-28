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Как Европа затыкает рты неугодным? Разберемся 29 августа в "Понятной политике"

Убить за мнение и посадить за инакомыслие. Как Европа затыкает рты политикам, журналистам, экспертам и простым людям. Репрессии, преследования, депортация и лишение вида на жительства. Обыски, запугивания и игра без правил. Кто уже стал изгоем, а кого планируют изолировать. Месть за слово - только факты в "Понятной политике".

Смотрите в понедельник, 29 августа,после "Панорамы".

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