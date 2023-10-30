Как Грузия оказалась на распутье в процессе переустройства мира и зачем Президенту страны объявляли импичмент

На распутье в процессе переустройства мира оказалась Грузия. Накануне Президента страны Саломе Зурабишвили чуть было не отправили в отставку.

Для поездки за рубеж грузинскому лидеру необходимо было разрешение правительства, сформированного правящей партией "Грузинская мечта". Однако вопреки запретам парламентариев Зурабишвили отправилась в рабочее турне по странам Евросоюза, что и стало формальным поводом для объявления импичмента. Несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение Конституции Грузии президентом, вопрос об отстранении с должности поддержали лишь 86 депутатов вместо необходимых 100 - импичмент не состоялся. Почему грузинский лидер не пыталась избежать отставки и как внутриполитический кризис отражает геополитическую неопределенность страны - ответы в авторском комментарии Марии Петрашко.

Очередная грузинская мечта провалилась на днях, да не одна. Сначала не удалась затея правящей партии "Грузинская мечта" устроить импичмент президенту Саломе Зурабишвили. Формально повод для ее отставки - турне по Евросоюзу, вопреки запрету парламента на рабочие поездки в ЕС. Что поделать, тренд такой среди либералок - рассекать по Евросоюзу и выпрашивать что-либо. Но то, о чем вела переговоры Зурабишвили (а это не просто деньги) - в этом-то и соль конфликта с правящей партией.

Если правительство считает, что визит президента не будет способствовать получению Грузией статуса кандидата (на членство в Евросоюзе]), в этом случае правительство имеет полное право, данное Конституцией, не давать согласия на визит президента. Мы опасаемся, что визит президента и ее заявления нанесут ущерб нашим усилиям по получению статуса кандидата. Ираклий Кобахидзе, глава правящей партии "Грузинская мечта"

Гражданка Франции, она же президент Грузии Саломе Зурабишвили, выпрашивает по своим каналам членство Грузии в Евросоюзе. Тоже мне большое дело, казалось бы. Но почему это так не нравится остальным грузинам?

Вот вам простыми словами расклад: не стоит забывать о важной детали в регионе - энергомост: Россия-Грузия-Армения-Иран - очень выгодный всем участникам проект, но очень невыгодный для Вашингтона как основного поставщика сланцевого газа. Одни трубы газопровода уничтожили, а здесь целый энергомост, да еще и с кем, с главными оппонентами Вашингтона Ираном и Россией. Конечно же, карманный президент страны Зурабишвили по американской методичке поддерживает кормящую хозяйскую руку.

Побочный геополитический эффект неудавшегося импичмента уже очевиден. Грузия отказалась участвовать во встрече в Тегеране по Южному Кавказу в формате "3+3". Проект крайне выгоден всем участникам. И конкретно Грузия получила бы от него солидные финансовые дивиденды. Во-первых, сама по себе торговля и инвестиционные проекты с Ираном, Турцией, Россией, Азербайджаном и Арменией - это вам не с беднеющем Евросоюзом и с его энергетическим кризисом по сусекам скрести. Плюс Грузия, не располагающая нефтегазовыми запасами, сразу же получила бы их по очень хорошей цене. Также в формате проекта "3+3" явно будут разрабатываться новые транспортно-логистические коридоры железнодорожных перевозок, сухопутных и воздушных маршрутов. На транзите Грузия тоже неплохо заработала бы. "Грузинская мечта"! Но для всех ли?

Все согласились с тем, что для Грузии в нашем формате "3+3" двери остаются открытыми. Мы понимаем причины, по которым грузинское руководство пока воздерживается от присоединения к "шестерке". Ценим, что Тбилиси исходит из возможности сделать это в будущем (как мы понимаем). При всех обстоятельствах нынешние власти в Грузии во всех своих действиях исходят из коренных национальных интересов. Это дает основание полагать, что полноценный формат "3+3" может заработать в недалеком будущем. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Могла ли гражданка Франции Зурабишвили "отмазаться" от импичмента в принципе? Конечно, могла. Сказала бы: я, как частное лицо, имею право путешествовать по Европе. И никакого политического кризиса не было бы, во всяком случае, на авансцене. Но грузинский лидер настояла именно на позиции президента и рабочей поездки. Зачем? Как минимум, в случае успеха переговоров шлейф "это же все Зурабишвили и ее связи, вот она молодец какая", конечно, добавил бы политических очков.

А в случае обострения ситуации внутри Грузии и очередных протестов, коих немало в последние годы в стране? Тоже интересный расклад. В сентябре грузинские спецслужбы сообщили о якобы заговоре по насильственному свержению власти, который удалось разоблачить. Или не до конца. И искусственно ввергая Грузию в политический кризис, президент страны может "отловить" всю сеть заговорщиков и провокациями вычислить тактику своих оппонентов. Почему бы и нет?





А ведь Саломе Зурабишвили в 2018 году пришла к власти благодаря поддержке именно правящей партии "Грузинская мечта". Партия, между прочим, в близких отношениях с последним настоящим политиком Евросоюза Виктором Орбаном. Но Зурабишвили, как это часто бывает, обещала одно, а сделала совсем другое. То ли в угоду вашингтонским кураторам, то ли по иным причинам. Но грузинский лидер начала требовать от парламента активнее противостоять России, ввести визы, отменить прямое авиасообщение, блокировать предоставление россиянам грузинского гражданства. Отдельный вид развлечения в это время смотреть на лица релокантов и беглых либералов. Все эти нервные движения новой президентки и привели к существенным разногласиям внутри грузинского правительства. Понятное дело, всего за несколько месяцев 2023 года валютные переводы из России в Грузию возросли в десять раз. К началу 2024 года эксперты ожидают обороты денежных переводов в размере 6-8 млрд долларов, это 35 - 40 % грузинского ВВП. У политиков правящей партии хватило ума не вводить пакеты санкций против России и Беларуси и за счет продолжения сотрудничества обеспечили своей стране рост ВВП.



Какая тут блокада России или ЕАЭС? Кому она нужна? Заинтриговано задались вопросом в их правительстве. По данным Национальной службы статистики Грузии, торговый оборот Грузии и России с только января по сентябрь 2023 года достиг почти 2 млрд долларов. И с Беларусью товарооборот превысил 40 млн долларов с января по апрель 2023 года.